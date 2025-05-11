Super League: Οριστικά τρίτος ο ΠΑΟΚ – Νίκη γοήτρου ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έφυγε με νίκη απ’ το ΟΑΚΑ επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0 στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των play off της Super League κι έκλεισε με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο τη σεζόν, έπειτα απ’ την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το προσεχές Σάββατο (17/5) θα διεκδικήσει το νταμπλ στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Οι «πράσινοι» (που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League) έχασαν πολλές ευκαιρίες, όμως οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το διπλό σ’ ένα ματς γοήτρου χάρις στο εύστοχο πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 60ό λεπτό.

Τιμή στον Ζέκα που «κρεμάει» τα παπούτσια του

Πριν από τη σέντρα ο Παναθηναϊκός τίμησε τον Ζέκα Ροντρίγκες, ο οποίος ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του. Ο 37χρονος άσος πέρασε ως αλλαγή στο 78ο λεπτό και φόρεσε για 275η και τελευταία φορά τη φανέλα του «τριφυλλιού» γνωρίζοντας την αποθέωση από 20.000 φίλους του Παναθηναϊκού.

«Τα 18 χρόνια καριέρας πέρασαν τέλεια, όπως το ήθελα. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού αποσύρομαι και το είχα πει πολλές φορές ότι αυτό ήθελα να γίνει. Είμαι ευχαριστημένος, έζησα το όνειρό μου. Ευχαριστώ όλους. Και την ομάδα και τον κ. Γιάννη (σ.σ. Αλαφούζο) που με έφερε πίσω. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα άλλο» ήταν τα λόγια του Ζέκα την στιγμή της βράβευσή τους.

Τέλος στο ημίχρονο βραβεύτηκε και η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του εφετινού πρωταθλήματος, με 3-0 νίκες στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.

Τρίτος ο ΠΑΟΚ, 1-0 την ΑΕΚ

Χάρη σε ένα υπέροχο γκολ του Γιάννη Μιχαηλίδη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 της ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, στο παιχνίδι που έκρινε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα της Super League. Παιχνίδι με έντονη συγκινησιακή φόρτιση, αφού ήταν το τελευταίο στην ποδοσφαιρική καριέρα του Αντρέ Βιεϊρίνια.

Οι «ασπρόμαυροι» έπαιζαν για δύο αποτελέσματα και πήραν τελικά το «τρίποντο», αφήνοντας την ΑΕΚ στην τέταρτη θέση. Εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας (17 Μαΐου, 20:00 - ΟΑΚΑ) κόντρα στον ΟΦΗ, τότε η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου θα βρεθεί στα προκριματικά του UEFA Europa League κι εκείνη του Ματίας Αλμέιδα στο UEFA Conference League.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ:

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1



ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Ολυμπιακός 75 58-22

2.Παναθηναικός 59 42-32

3.ΠΑΟΚ 58 62-37

4.ΑΕΚ 53 48-28