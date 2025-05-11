ΟΦΗ -Πουρσανίδης: “Είναι η στιγμή μάζωξης των Κρητικών”

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ήδη αρχίσει και ο ΟΦΗ εντείνει όλο και περισσότερο τις κινήσεις του προς τους Κρητικούς της Αττικής, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στις 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό στάδιο.

Μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας του τελικού, θα υπάρχει σημείο εξυπηρέτησης όλων των Κρητικών της Αττικής, στα γραφεία της Παγκρητίου Ένωσις (Γ. Γενναδίου 7, 2ος όροφος, πίσω από τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στην οδό Ακαδημίας), στο κέντρο της Αθήνας.

To Help Desk του τελικού θα λειτουργεί: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 14:00 – 20:00 και Τετάρτη 14:00 – 18:00.

Εκεί θα μπορούν οι φίλοι του ΟΦΗ να εξασφαλίσουν εισιτήριο του τελικού, αλλά και να λύσουν κάθε απορία που έχουν σχετικά με την παρουσία τους στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Για τη μεγάλη μάζωξη των Κρητικών στο Ολυμπιακό στάδιο, μίλησε στους προέδρους των Κρητικών πολιτιστικών σωματείων της Αττικής, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, ο οποίος μαζί με τον CEO της ομάδας, Μηνά Λυσάνδρου βρέθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων.

Ο κ. Πουρσανίδης τόνισε μεταξύ άλλων:

“Είναι μια γιορτή αυτή που θα γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο ΟΦΗ έχει πάρει 22 χιλιάδες εισιτήρια και περισσότεροι από 10 χιλιάδες Κρητικοί θα έρθουν με κάθε μέσο από το Ηράκλειο και όλη την Κρήτη. Μιλάμε για κάτι που όπως λέμε στην Κρήτη, φουσκώνει ο “μπέτης” μας. Αυτό κάθε πότε το νιώθουμε; Είναι μια στιγμή μάζωξης των Κρητικών. Φανταστείτε την εικόνα να μπει κάποιος στο Ολυμπιακό στάδιο και να δει το μισό γήπεδο στα κόκκινα και το άλλο μισό γήπεδο στα χρώματα της ομάδας μας, στα ασπρόμαυρα. Δε θα νιώσετε υπερήφανοι; Έχουμε αυτή την ευκαιρία και θα τη χάσουμε; Θα μετρηθούμε σ’ αυτό”.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Παγκρητίου Ένωσις, Ρένα Βασιλάκη υποστήριξε:

“Σ’ αυτό τον αγώνα είμαστε όλοι ένα. Είμαστε η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Είμαστε όλοι ΟΦΗ. Να δείξουμε σε όλη την Ελλάδα την ενότητα και την υπερηφάνεια που έχουμε, αλλά και τον αγώνα που κάνουμε ώστε να ακουστεί η Κρήτη. Το βράδυ της 17ης Μαΐου, αν ο ΟΦΗ πάρει το κύπελλο θα είναι μια γιορτή της Κρήτης”.