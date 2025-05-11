Νέες ευκαιρίες εργασίας με τα προγράμματα της ΔΥΠΑ για το 2025

"Η δημιουργία χιλιάδων νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας παραμένει ένα ανοιχτό και διαρκές στοίχημα" δηλώνει ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Σπύρος Πρωτοψάλτης, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφερόμενος στα προσωπικά στοιχήματα, που έθεσε από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του.

Όπως σημειώνει, ένα από τα πρώτα και πιο κρίσιμα στοιχήματα ήταν να συμβάλει ουσιαστικά στη μετατροπή της ΔΥΠΑ - τότε ΟΑΕΔ- από έναν γραφειοκρατικό οργανισμό σε έναν πραγματικό σύμμαχο για τους ανέργους και τις επιχειρήσεις.

Ένα άλλο μεγάλο στοίχημα ήταν η ανεργία να υποχωρήσει αισθητά, δίνοντας ελπίδα και ευκαιρίες σε χιλιάδες συμπολίτες μας.

"Κοιτώντας πίσω, νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος για κάποια πράγματα, που έχουν επιτευχθεί. Το γεγονός ότι καταγράψαμε ένα ιστορικό ρεκόρ 235.000 προσλήψεων, μέσω των προγραμμάτων μας και καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία κατά το ήμισυ τα τελευταία πέντε χρόνια είναι κάτι που μας γεμίζει με δύναμη να συνεχίσουμε" επισημαίνει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Παράλληλα, τονίζει ότι το ρεκόρ των 235.000 προσλήψεων και των 350.000 καταρτιζόμενων, μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνει ότι η έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αποδίδει, συμβάλλοντας καίρια στη σημαντική μείωση της ανεργίας κατά το ήμισυ τα τελευταία πέντε χρόνια.

"Για το 2025", όπως αναφέρει, "τα προγράμματα απασχόλησης εστιάζουν κυρίως στη στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια ένταξης στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες και οι μακροχρόνια άνεργοι. Όσον αφορά τις γεωγραφικές περιοχές, υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και προσλήψεων ανέργων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως ο Έβρος, η Θεσσαλία, η Βόρεια Εύβοια και η Δυτική Μακεδονία".

Σχετικά με το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, στο οποίο αυξήθηκε ο προϋπολογισμός και ο αριθμός των ωφελούμενων, ο κ. Πρωτοψάλτης υπογραμμίζει ότι, με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, πάνω από το 70% των ωφελούμενων είναι γυναίκες, ενώ το 49% των δικαιούχων διαμένει στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, με το υπόλοιπο 51% να βρίσκεται στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν μια σημαντική έμφαση στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και μια σχετικά ισορροπημένη κατανομή των ωφελούμενων μεταξύ των δύο μεγάλων αστικών κέντρων και της υπόλοιπης χώρας, δύο στόχοι που είχαν τεθεί εξαρχής.

Επίσης, ο κ. Πρωτοψάλτης αναλύει τα θετικά αποτελέσματα του καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου JOBmatch και της αναβαθμισμένης εφαρμογής JOBmatch 2.0, με στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας στους κρίσιμους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης, ενώ προσθέτει ότι η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει πολύ στοχευμένα σε δράσεις, βοηθώντας τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.

Μάλιστα, προαναγγέλλει την πραγματοποίηση και δεύτερης "Ημέρας Καριέρας" στο εξωτερικό, μετά το Ντίσελντορφ.

Σε ερώτηση αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ο διοικητής της ΔΥΠΑ απαντά ότι βασική επιδίωξη είναι να καταστούν συνειδητές επιλογές για τους νέους, "με στόχο να αρχίσουμε να παράγουμε περισσότερους απόφοιτους σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης και όχι το αντίστροφο".

Τέλος, ο κ. Πρωτοψάλτης μιλά για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2025-2026 και διευκρινίζει ότι εφέτος το πρόγραμμα ξεκινά την 1η Ιουνίου 2025, νωρίτερα από ποτέ, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των επιταγών όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο τους μήνες αιχμής, που είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.

