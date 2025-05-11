Bonus σε συνεπείς φορολογούμενους – Αυξημένη έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή φόρου και ΕΝΦΙΑ

Κίνητρα για συνεπείς φορολογούμενους σχεδιάζει η κυβέρνηση, δίνοντας ανάσες και διευκολύνσεις στην εξόφληση βασικών οικονομικών υποχρεώσεων. Το νέο πακέτο μέτρων, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις που φιλοδοξούν να επιβραβεύσουν τους πολίτες που τηρούν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, αντιστρέφοντας τη διαχρονική λογική που βασιζόταν κυρίως στην επιβολή κυρώσεων στους οφειλέτες.

Στόχος του σχεδίου (που ακόμα βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας μέχρι να «κλειδώσουν» τα δημοσιονομικά περιθώρια) είναι να παρέχεται προνομιακή μεταχείριση από την εφορία σε όσους είναι συνεπείς. Σε όσους δηλαδή πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές τους χωρίς καθυστερήσεις, δεν αφήνουν εκκρεμότητες και διατηρούν «λευκό μητρώο», δηλαδή ιστορικό συνέπειας. Για να γίνει αυτό θα αξιοποιηθούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση της φορολογικής εικόνας κάθε πολίτη. Ενα κεντρικό ψηφιακό σύστημα θα καταγράφει το προφίλ κάθε φορολογούμενου, λαμβάνοντας υπόψη την τακτικότητα στις πληρωμές αλλά και την απουσία παραβάσεων.

Η πρωτοβουλία έχει διπλή στόχευση. Αφενός, ενισχύει τη φορολογική συνείδηση, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η συνέπεια δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αλλά και συμφέρουσα επιλογή. Αφετέρου, επιδιώκει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος, μειώνοντας την αίσθηση άνισης μεταχείρισης ανάμεσα σε συνεπείς και ασυνεπείς φορολογούμενους.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η αύξηση της έκπτωσης φόρου για όσους εξοφλούν εφάπαξ τις υποχρεώσεις τους. Σήμερα, η μοναδική περίπτωση που ισχύει τέτοια έκπτωση αφορά την εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, με έκπτωση έως 4% ανάλογα με τον μήνα υποβολής. Συγκεκριμένα, όσοι πληρώνουν ολόκληρο τον φόρο έως την πρώτη καταληκτική ημερομηνία (31 Ιουλίου) επωφελούνται με έκπτωση 4%, που μειώνεται προοδευτικά ανάλογα με τον μήνα υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Δεν προβλέπεται έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, ούτε για τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

H έκπτωση φόρου

Το νέο πλαίσιο αλλάζει αυτά τα δεδομένα. Προβλέπει ενιαία, αυξημένη έκπτωση π.χ. 5% όχι μόνο για τον φόρο εισοδήματος, αλλά και για τον ΕΝΦΙΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης, εφάπαξ καταβολής. Η αλλαγή αυτή δίνει ουσιαστικό κίνητρο σε χιλιάδες φορολογούμενους να είναι συνεπείς και να προχωρούν σε τακτική εξόφληση των υποχρεώσεών τους, ανταμείβοντάς τους με ένα σημαντικό οικονομικό όφελος.



Παράλληλα, προωθείται ρύθμιση για μείωση του επιτοκίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων οφειλών. Συγκεκριμένα, για όσους εντάσσονται σε ρυθμίσεις προς το Δημόσιο και είναι συνεπείς στις δόσεις τους, το επιτόκιο θα μειώνεται έως και κατά 50%. Μάλιστα, σε ειδικές περιπτώσεις, το επιτόκιο θα μηδενίζεται εντελώς, με στόχο να μειωθεί το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και να ενισχυθεί η σταθερότητα των ρυθμίσεων.

Ανάμεσα στις διευκολύνσεις που εξετάζονται είναι και η επιτάχυνση των επιστροφών φόρου για φορολογούμενους με «καθαρό» ιστορικό. Οσοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα λαμβάνουν τις επιστροφές σημαντικά ταχύτερα, ενισχύοντας έτσι τη ρευστότητά τους. Η ρύθμιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εξαρτώνται από τη γρήγορη διαθεσιμότητα κεφαλαίων.



Μία ακόμη αλλαγή που βρίσκεται υπό μελέτη αφορά τη μείωση των παρακρατήσεων κατά την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπής στις πληρωμές. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες θα μπορούν να εισπράττουν μεγαλύτερο μέρος των ποσών που τους οφείλονται από το Δημόσιο ή από συναλλαγές όπως πώληση ακινήτων, χωρίς να δεσμεύονται μεγάλα ποσά για συμψηφισμό.

Επιπλέον, προβλέπεται νέα μορφή ειδικής ρύθμισης για πολίτες που, ενώ είναι συνεπείς, βρίσκονται για πρώτη φορά σε οικονομική δυσκολία. Σε αυτή την περίπτωση, θα τους προσφέρεται σχήμα διευκόλυνσης με περισσότερες δόσεις, χωρίς αυτόματες ποινές και πρόστιμα, διαφοροποιώντας τους από όσους επανειλημμένα μπαίνουν και βγαίνουν από ρυθμίσεις, διακόπτουν τις πληρωμές ή αφήνουν τις οφειλές να διογκώνονται.

