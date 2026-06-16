Σε αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος, γιατί έδειχνε τα γεννητικά του όργανα

Σε επ’ αόριστον αργία τέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων με απόφαση του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄.



Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, η απόφαση ελήφθη μετά από “θλιβερό γεγονός” που έλαβε χώρα στην Αθήνα και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος, υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολίτης Παντελεήμων συνελήφθη στα Πετράλωνα στην Αθήνα, κατόπιν καταγγελιών ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες.



Ο Μητροπολίτης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου:

«Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.

Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026

Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου»

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