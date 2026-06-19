Ακρίβεια: Έρχονται νέες ανατιμήσεις - Παλεύουν να τα βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το κόστος ζωής να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς να δοκιμάζονται καθημερινά. Από τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι τα ενοίκια και τα καύσιμα, οι πολίτες καλούνται να καλύψουν ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες με τα ίδια ή και μειωμένα διαθέσιμα εισοδήματα.

Στο Ηράκλειο, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, η κατάσταση έχει διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα, με πολλούς καταναλωτές να περιορίζουν τις δαπάνες τους στα απολύτως απαραίτητα, αναζητώντας καθημερινά προσφορές και οικονομικότερες επιλογές προκειμένου να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις.

Ακριβότερα τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που προκύπτουν από τη νέα πλατφόρμα posokanei.gov.gr, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση τιμών προϊόντων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εικόνα που προκύπτει είναι αποκαλυπτική για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων που διακινούνται από τις ίδιες πολυεθνικές εταιρείες στις ευρωπαϊκές αγορές.

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Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Έλληνας καταναλωτής καλείται να πληρώσει έως και 80% ακριβότερα τα ίδια ακριβώς προϊόντα σε σχέση με καταναλωτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ η μέση διαφορά τιμών ξεπερνά το 22%, ακόμη και όταν συνυπολογίζεται ο υψηλότερος ελληνικός ΦΠΑ. Η διαπίστωση αυτή έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί για τις σημαντικές αποκλίσεις τιμών στην ελληνική αγορά, ένα ζήτημα που στο παρελθόν είχε απασχολήσει ακόμη και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Νέες ανατιμήσεις προ των πυλών

Και ενώ τα νοικοκυριά προσπαθούν να διαχειριστούν το ήδη αυξημένο κόστος των αγορών τους, οι επιχειρήσεις του κλάδου προειδοποιούν για νέες μεταβολές στις τιμές το επόμενο διάστημα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Logistics, Νεκτάριος Κανακαράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ανέφερε ότι αναμένονται ανατιμήσεις της τάξης του 2,5% έως 3% στα προϊόντα καθαρισμού, ενώ αυξήσεις περίπου 2,5% προβλέπονται και σε κονσέρβες καλαμποκιού και σαλάτες. Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται μείωση περίπου 2,5% στις τιμές του ελαιολάδου και σε ορισμένες κονσέρβες λαχανικών, ενώ από τα μέσα Ιουλίου εκτιμάται ότι θα υπάρξει νέα ανατίμηση περίπου 2% στα αλλαντικά .

Η στέγη εξελίσσεται σε πολυτέλεια

Την ίδια στιγμή, η αγορά ακινήτων συνεχίζει να ασκεί ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά. Η εύρεση προσιτής κατοικίας αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για οικογένειες και νέους εργαζόμενους, καθώς η προσφορά διαθέσιμων ακινήτων παραμένει περιορισμένη και οι τιμές των ενοικίων καταγράφουν διαρκή άνοδο.

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Η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού ακινήτων σε επενδυτικά σχήματα και η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα έχουν συρρικνώσει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών. Η κατάσταση έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες σε αναζήτηση μικρότερων κατοικιών, ακόμη και 50 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος στέγασης.

Ακριβή και η ενέργεια

Σημαντική παραμένει και η επιβάρυνση από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά τις κατά καιρούς κρατικές παρεμβάσεις και επιδοτήσεις, οι λογαριασμοί ρεύματος εξακολουθούν να απορροφούν μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

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Οι διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, το κόστος παραγωγής και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές, διατηρώντας την αβεβαιότητα για το ύψος των λογαριασμών τους επόμενους μήνες.

Μικρή ανάσα στα καύσιμα

Στο μέτωπο των καυσίμων, ωστόσο, καταγράφονται πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νεκτάριος Κανακαράκης, το επόμενο διάστημα αναμένεται αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και της αμόλυβδης βενζίνης.

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Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση του διεθνούς κλίματος και στις συμφωνίες που διαμορφώνονται σε γεωπολιτικό επίπεδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, γεγονός που επηρεάζει θετικά τις προσδοκίες των αγορών για την πορεία των ενεργειακών τιμών. Η καθημερινότητα γίνεται ακριβότερη

Παρά τις όποιες θετικές ενδείξεις στο μέτωπο των καυσίμων, η συνολική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για τα νοικοκυριά.

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