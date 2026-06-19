Ηράκλειο: Βρέθηκε νεκρός δύο ημέρες μετά την απόρριψή του από την δομή απεξάρτησης

Ένας θάνατος άνδρα 45 χρονών στο Ηράκλειο την περασμένη Παρασκευή, προκαλεί νέα ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση και λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια, συγχωνεύοντας όλα τα θεραπευτικά προγράμματα όπως το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ, το 18 ΑΝΩ κλπ.

Στις 12 Ιουνίου, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από στενό συγγενικό του πρόσωπο, με την ιατροδικαστική έκθεση να δείχνει ανακοπή καρδιάς και τις τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένονται. Από το περιβάλλον του άνδρα προκύπτει πως το τελευταίο διάστημα είχε αρχίσει ξανά να κάνει χρήση ουσιών, όντας σε πολύ δύσκολη ψυχολογική και σωματική κατάσταση. Στο παρελθόν είχε παρακολουθήσει προγράμματα απεξάρτησης στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές για χρήση ναρκωτικών.

Τον Απρίλιο, μαζί με τη σύντροφό του είχαν εντοπιστεί σε διαμέρισμα μετά από χρήση ουσιών. Όταν εντοπίστηκαν, η σύντροφός του ήταν ήδη νεκρή ενώ εκείνος βρισκόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση που οδήγησε στην άμεση νοσηλεία του στην ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου χρειάστηκε να παραμείνει μέχρι τις αρχές Μαΐου, αφού χάρη στην άμεση παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού σώθηκε η ζωή του.

Προσέγγισε τις δομές του ΕΟΠΑΕ δύο ημέρες πριν πεθάνει

Δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο σπίτι του, στις 12 Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS24/7 προσέγγισε τις θεραπευτικές δομές της πόλης. Εκεί, το θεραπευτικό προσωπικό, κρίνοντας πως η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο λόγω του συνδυασμού σωματικής καταπόνησης μετά την παραμονή του στην εντατική και της εκ νέου χρήσης ναρκωτικών ουσιών που είχε κάνει, εισηγήθηκε την άμεση εισαγωγή του στην Θεραπευτική Κοινότητα Ηρακλείου ως «εισαγωγή κρίσης», προσπερνώντας τις διαδικασίες ιατρικών εξετάσεων που προβλέπονται υπό κανονικές συνθήκες. Κάτι τέτοιο όμως τελικά δεν συνέβη.

Από την έρευνα του NEWS24/7 προκύπτει πως το αίτημα για άμεση ένταξη του 45χρονου στη θεραπευτική Κοινότητα του Ηρακλείου και οι συνεχείς εκκλήσεις του θεραπευτικού προσωπικού που τον συνάντησε και αξιολόγησε την κατάστασή του στο Ηράκλειο, απορρίφθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση του Οργανισμού στην Αθήνα, καθώς αρχικά κρίθηκε πως η μονάδα του Ηρακλείου ήταν πλήρης και δεν χωρούσε νέα κλίνη, ενώ στη συνέχεια προτάθηκε αρχικά η διενέργεια εξετάσεων και στη συνέχεια πιθανή μεταφορά του σε μονάδα εκτός Κρήτης. Οι διαδικασίες συζητήσεων και αξιολόγησης του περιστατικού εντός του Οργανισμού κράτησαν τουλάχιστον δύο ημέρες χωρίς ο άνδρας να έχει λάβει άμεση βοήθεια από τις υπηρεσίες, μέχρι που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Διαμαρτυρίες από θεραπευόμενα μέλη

Θεραπευόμενα μέλη του ΕΟΠΑΕ έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί στη διοίκηση του Οργανισμού για τον χειρισμό του θέματος και την έλλειψη ευελιξίας και άμεσης παρέμβασης στο συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με την κρίση του θεραπευτικού προσωπικού που ήρθε σε επαφή με τον άνδρα αλλά αξιολογήθηκε σύμφωνα με το νέο μοντέλο λειτουργίας του Οργανισμού που ιδρύθηκε το 2025 με νόμο της κυβέρνησης, αλλάζοντας τις μέχρι τότε δομές θεραπείας και απεξάρτησης.

Υπενθυμίζεται πως από την πρώτη μέρα ψήφισης του νόμου για την απεξάρτηση και την ολοκληρωτική αλλαγή στις δομές, θεραπευόμενοι, εργαζόμενοι καθώς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτύρονται συνεχώς κάνοντας λόγο για διάλυση των δομών, γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας, «ρομποτική διοίκηση» που λαμβάνει αποφάσεις απομακρυσμένα από την Αθήνα, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση πόρων, αφαιρώντας την αυτοτέλεια και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων στις δομές που λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα.

Από την έρευνα για το περιστατικό προκύπτει, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση, πως και σε αυτήν την περίπτωση οι αποφάσεις για την μη άμεση εισαγωγή του άνδρα στη Θεραπευτική Κοινότητα λήφθηκαν τηλεφωνικά από την Αθήνα, ενώ το σύστημα αποδείχθηκε χρονοβόρο εμμένοντας στα επιχειρήματα της έλλειψης κλινών και ζητώντας να γίνει πρώτα διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πρόβλημα των κλινών θα μπορούσε να προσπεραστεί μπροστά σε ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης, ενώ η διενέργεια εξετάσεων δεν ήταν τόσο επείγουσα όσο η ανάγκη άμεσης εισαγωγής σε περιβάλλον φροντίδας και θα μπορούσε να καλυφθεί στη συνέχεια.

Το NEWS 24/7 έστειλε ερωτήματα στη διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, ζητώντας την τοποθέτησή της για το περιστατικό. Στην απάντησή του, ο Οργανισμός είπε πως δεν θα τοποθετηθεί δημόσια για στοιχεία που άπτονται της θεραπευτικής πορείας ωφελούμενων: “Διαρκής μέριμνα και πάγια προτεραιότητα του Οργανισμού είναι να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάρτησης, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά — πάντα με σεβασμό στη δική του βούληση και επιθυμία να ενταχθεί σε θεραπεία. Η ίδια η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών προϋποθέτει απόλυτο σεβασμό στην εμπιστευτικότητα και στη προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, καθώς αφορά ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα υγείας. Η προστασία αυτής της εμπιστοσύνης αποτελεί θεμελιώδη αρχή της θεραπευτικής σχέσης. Για το λόγο αυτό, και με βαθύ σεβασμό στη μνήμη του θανόντος, ο Οργανισμός δε δύναται να προβεί σε δημόσιες αναφορές επί στοιχείων που άπτονται της θεραπευτικής πορείας ωφελούμενων. Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα, στο πλαίσιο που ορίζει ο θεσμικός μας ρόλος-και πάντοτε υπό συνθήκες διερεύνησης και αξιολογικής κρίσης των αρμοδίων υπηρεσιών και αρχών”, ήταν η απάντηση του ΕΟΠΑΕ.

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