Ηράκλειο: Η ασυνειδησία «πνίγει» την πόλη τορπιλίζοντας τις προσπάθειες για καθαριότητα (βίντεο)

Εικόνες ντροπής στο κέντρο του Ηρακλείου αντίκρυσαν χθες όσοι περνούσαν από την οδό Αργυράκη. Παρά τις εκκλήσεις, τα πολυάριθμα συνεργεία με τους οδοκαθαριστές, τα ηλεκτρικά σάρωθρα και όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται πλέον στο μέγιστο βαθμό από την εταιρία που έχει αναλάβει την καθαριότητα στην εντός των Τειχών πόλη, η ασυνειδησία μιας μερίδας πολιτών και επιχειρηματιών που εναποθέτουν παράνομα τα απορρίμματά τους δυσκολεύει τις προσπάθειες να έχουμε μια καθαρή πόλη.

Ακροατής του Ράδιο Κρήτη έστειλε φωτογραφίες στο ekriti, από την οδό Αργυράκη το απόγευμα της Πέμπτης 19/6, οι οποίες αποδεικνύουν μια ζοφερή πραγματικότητα. Ότι δηλαδή υπάρχουν πολίτες αλλά και καταστηματάρχες που δεν σέβονται τίποτα ούτε ίσως και τον ίδιο τους τον εαυτό. Εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς δημιουργήθηκε μια μικρή χωματερή στην διασταύρωση των οδών Αργυράκη και Μονής Οδηγητρίας όπου ανεξέλεγκτα πετούν σκουπίδια σε σημείο που δεν υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων και μάλιστα μπροστά από μια πινακίδα η οποία αναγράφει ότι απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων.

Άμεσα ειδοποιήθηκε Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης και σε λίγα λεπτά απορριμματοφόρο έσπευσε στο σημείο για την απομάκρυνση των σκουπιδιών. Στη συνέχεια όπως μας ενημέρωσαν έγινε και πλύσιμο του δρόμου, αποκαθιστώντας την καθαριότητα στο σημείο.

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Το σημαντικό όμως είναι ότι πριν την αποκομιδή η επόπτρια καθαριότητας, προχώρησε σε έρευνα στα σκουπίδια ώστε να βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ποιοι παράνομα τα εναπόθεσαν και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Δείτε το βίντεο από την έρευνα της επόπτριας:

Πληροφορίες λένε ότι βρέθηκαν πολλοί από εκείνους τους ασυνείδητους πολίτες και καταστηματάρχες και τώρα αναμένεται να σταλούν τα ειδοποιητήρια.

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( Ακροατής του Ράδιο Κρήτη έστειλε φωτογραφίες στο ekriti)

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Το χειρότερο όμως είναι ότι και σήμερα το πρωί όπως κατήγγειλαν πολίτες στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη υπάρχουν πάλι σακούλες με απορρίμματα για τα οποία μερίμνησε πάλι άμεσα ο κ. Τσαγκαράκης ο οποίος ενημερώθηκε γι αυτό. «Το προσωπικό δίνει καθημερινή μάχη, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ένας υπάλληλος καθαριότητας πίσω από κάθε πολίτη» τονίζει χαρακτηριστικά. Πάντως το πρόβλημα αυτό δεν εντοπίζεται μόνο στο κέντρο αλλά και σε άλλες περιοχές καθώς υπάρχουν πολλοί που πετούν τα σκουπίδια τους έξω από τους κάδους ακόμα και όταν εκείνοι είναι άδειοι δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τον χαρακτήρα τους, μη σεβόμενοι το περιβάλλον αλλά και όλους εμάς τους υπόλοιπους πολίτες.

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Την ίδια ώρα μόνιμοι κάτοικοι και οι ευαισθητοποιημένοι επιχειρηματίες εκφράζουν την οργή τους για τα όσα συμβαίνουν από κάποιους οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα πια. Πάντως το μήνυμα που στέλνει ο αντιδήμαρχος είναι αυστηροποίηση των ελέγχων, άμεση επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και πάνω από όλα, αλλαγή νοοτροπίας. Η καθαρή πόλη δεν είναι μόνο έργο του Δήμου· είναι δείγμα πολιτισμού των ανθρώπων της.

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