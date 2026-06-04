Λασίθι: Όλα έτοιμα για την παρουσίαση του προγράμματος "Ξεκινώ Επιχειρηματικά"

Στο επίκεντρο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθεί αύριο ο Άγιος Νικόλαος, καθώς η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου, διοργανώνουν μια κρίσιμη ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα Δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στις 18:00

, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο. Στόχος της είναι η πλήρης και αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πτυχιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που ανοίγονται στην περιοχή.

100% Χρηματοδότηση χωρίς τιμολόγια

Η συγκεκριμένη Δράση αποτελεί μια σημαντική «ένεση» ρευστότητας για τη νεανική και επιστημονική επιχειρηματικότητα στην Κρήτη, καθώς προβλέπει επιχορήγηση 100%

των δαπανών. Το βασικότερο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η χρήση της μεθόδου του απλοποιημένου κόστους, πράγμα που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν κατ' αποκοπή ποσά χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης τιμολογίων, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, τα ποσά της ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

13.000 ευρώ

για ατομικές επιχειρήσεις.

για ατομικές επιχειρήσεις. 21.000 ευρώ

για εταιρικά σχήματα.

για εταιρικά σχήματα. Επιπλέον 15.000 ευρώ

για κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ) που θα δημιουργηθεί.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) που είναι είτε άνεργοι είτε αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν ήδη προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά.

Κατά τη διάρκεια της αυριανής εκδήλωσης, τα στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ), καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων. Στο τέλος της παρουσίασης θα ακολουθήσει συζήτηση, όπου οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να λύσουν απορίες σχετικά με τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια.

Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Η ενημέρωση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στις 15:00

. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους νέους επιστήμονες του νομού να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, τονίζοντας ότι η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

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