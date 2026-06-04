ΙΑΚΕ: Συμμετείχε σε διακρατική συνάντηση στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), Ελένη Μαράκη, ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Μπελαδάκης, η Γραμματέας Αριστέα Τζαγκαρουλάκη καθώς και η Γραμματέας Καινοτόμων Προγραμμάτων και Διεθνών Συμπράξεων και Ανταλλαγών Τζένη Ψαλτάκη συμμετείχαν στη 2η συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus KA210 εκπαίδευσης ενηλίκων RefuLearn - Learning for a Brighter Future in a New Homeland, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Eskişehir της Τουρκίας, στους χώρους του εταιρικού φορέα Education Culture and Art Association for Society - ECAS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Lomza της Πολωνίας, στους χώρους του συντονιστικού φορέα Fundacja Wektory Współpracy. Κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής συνάντησης τέθηκαν οι βάσεις για την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του έργου, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το προφίλ των φορέων τους, να αποσαφηνίσουν τους ρόλους τους και να διαμορφώσουν το κοινό πλαίσιο συνεργασίας. Στο εταιρικό σχήμα συμμετείχε επίσης, ως δεύτερος εταίρος από την Πολωνία, ο φορέας IDEA Education Agency for Development and Innovation, ενισχύοντας περαιτέρω τη διακρατική διάσταση του προγράμματος και συμβάλλοντας με την εμπειρία του σε θέματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και καινοτομίας.

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Το RefuLearn αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, μέσω της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και της ανάπτυξης ενός πρακτικού Εγχειριδίου, καθώς και μιας ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης βασισμένης στο Moodle. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής κατανόησης και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαφορετικά μαθησιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα.

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Η 2η συνάντηση του προγράμματος στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας επικεντρώθηκε στη μεθοδολογία των μελετών περίπτωσης, στην ερευνητική δεοντολογία κατά την εργασία με πρόσφυγες, καθώς και στη συλλογή και αξιοποίηση πραγματικών ιστοριών ένταξης. Στο πλαίσιο των εργασιών παρουσιάστηκε επίσης το πλαίσιο για τη δημιουργία του Case Study Handbook - Εγχειρίδιο περιπτωσιολογικών μελετών, με στόχο τη συγκέντρωση εμπειριών, πρακτικών και παραδειγμάτων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των προσφύγων και στην αποτελεσματικότερη κοινωνική και εκπαιδευτική τους υποστήριξη.

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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής υποστήριξης οι οποίες συνέβαλαν στην ανταλλαγή εμπειριών και στην καλύτερη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πράξη.

Η συμμετοχή του ΙΑΚΕ στη συνάντηση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή του στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Μέσα από τη συμμετοχή του στο RefuLearn, το ΙΑΚΕ συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη δράσεων που στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ενισχύουν τον ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων ως μέσου ένταξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής συνοχής.

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