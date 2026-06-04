Erasmus: Το 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου φιλοξένησε εκπαιδευτικούς από Ιταλία, Ρουμανία , Λιθουανία και Σκόπια

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φιλοξενία των Ευρωπαίων εταίρων του προγράμματος Erasmus+ KA210-SCH «Learn Outside, Smile and Shine!» στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το OOU “Kuzman Josifoski-Pitu” από τη Βόρεια Μακεδονία, το Scoala Gimnaziala Vasile Goldis από τη Ρουμανία, το Istituto Comprensivo “Romagnoli – Solito” και τον οργανισμό SENES Cooperativa Sociale από την Ιταλία, καθώς και το Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazija από τη Λιθουανία, με κοινό στόχο την προώθηση της υπαίθριας μάθησης, της συμπερίληψης, της διαπολιτισμικής συνεργασίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο της διακρατικής συνάντησης με θέμα «Problem Solving and Critical Thinking», εκπαιδευτικοί και μαθητές από τις συμμετέχουσες χώρες συμμετείχαν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και βιωματικών δράσεων, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές που ενισχύουν την καινοτομία και την εξωστρέφεια της σχολικής κοινότητας.

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Οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί γνώρισαν από κοντά το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου και συμμετείχαν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που είχε ως στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου, όπου οι μαθητές παρουσίασαν την πόλη του Ηρακλείου και τον πολιτισμό της Κρήτης μέσα από θεατρικά δρώμενα, παραδοσιακούς χορούς και ψηφιακές παρουσιάσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια όπως τα «The Ship is Sinking», «Bridging the Gap», «If I Were You in Your Shoes» και «The Angry Balloon», μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, συνεργασίας, ενσυναίσθησης και αποδοχής της διαφορετικότητας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις ψηφιακής αφήγησης και υπαίθριας μάθησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

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Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλούσια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Κρήτης μέσα από επισκέψεις στο Ρέθυμνο, στο CRETAquarium, στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Οι δράσεις αυτές συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και στην καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης των συμμετεχόντων.



Το 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί ένα σχολείο εξωστρεφές, το οποίο επενδύει στη διεθνή συνεργασία, στην εκπαιδευτική καινοτομία και στη δημιουργία ουσιαστικών μαθησιακών εμπειριών για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές του.

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