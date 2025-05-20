Δέος: Ο Γαλαξίας της Κρήτης που μάγεψε τον πλανήτη

Το ιστολόγιο ταξιδιωτικής φωτογραφίας “Capture the Atlas” μόλις κυκλοφόρησε την 8η έκδοση του ετήσιου φωτογραφικού του διαγωνισμού, “Milky Way Photographer of the Year”.

Η φετινή συλλογή περιλαμβάνει τις 25 καλύτερες φωτογραφίες που αποτυπώνουν τον Γαλαξία οι οποίες τραβήχτηκαν σε όλο τον πλανήτη, ενώ υπάρχει και καρέ που έχει τραβηχτεί από το διάστημα, για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, από το International Space Station. Η φωτογραφία από τον αστροναύτη της NASA Don Pettit, που πρόσφατα επέστρεψε από τον ISS, αποτελεί μια ιστορική στιγμή – ορόσημο.

Η έκδοση του 2025 έλαβε πάνω από 6.000 συμμετοχές και περιλαμβάνει εικόνες από φωτογράφους 16 διαφορετικών εθνικοτήτων, που κατέγραψαν τον Γαλαξία σε 25 μέρη του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων της Χιλής, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Ελβετίας, της Γουατεμάλας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ταϊβάν, της Αργεντινής, της Υεμένης, του Τσαντ, της Ινδίας, της Γαλλίας, της Ναμίμπια, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Από την Ελλάδα, το συγκλονιστικό καρέ του Tomas Slovinsky μας έρχεται από τη νότια Κρήτη και φέρει τον τίτλο “Glimpse of colors”.

Η επιλογή αναδεικνύει όχι μόνο “κλασικές” τοποθεσίες αστροφωτογραφίας αλλά και πιο σπάνια τοπία, όπως τις ερήμους του Τσαντ και τις κορυφές των Άνδεων μέχρι το σουρεαλιστικό τοπίο του νησιού Σοκότρα και τους ουρανούς της Νέας Ζηλανδίας και της Ναμίμπια. Οι φετινές συμμετοχές περιλαμβάνουν επίσης ουράνια γεγονότα όπως την απεικόνιση κομήτη, μια βροχή μετεωριτών και μια έκλειψη σελήνης.

Κάθε χρόνο, ο συντάκτης του Capture the Atlas, Dan Zafra, επιμελείται τη λίστα με βάση την ποιότητα της εικόνας, την ιστορία πίσω από τη λήψη και τη συνολική έμπνευση που παρέχει προς το κοινό. Η συλλογή στοχεύει να εμπνεύσει τους ανθρώπους να συνδεθούν με τον ουρανό και τη φύση και να ενθαρρύνει τους φωτογράφους να εξερευνήσουν και να φωτογραφίσουν τον Γαλαξία από νέες γωνίες και προοπτικές, συμπεριλαμβάνοντας και το ίδιο το διάστημα.

Η εποχή απεικόνισης του Γαλαξία διαρκεί συνήθως από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο στο Βόρειο Ημισφαίριο και από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο στο Νότιο Ημισφαίριο, με τον Μάιο και τον Ιούνιο να προσφέρουν τη μεγαλύτερη ορατότητα. Όλες οι εικόνες που παρουσιάζονται στο άρθρο τραβήχτηκαν κάτω από σκοτεινούς ουρανούς, μακριά από τη φωτορύπανση, συχνά σε μεγάλα υψόμετρα και σε απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου.

Η συμπερίληψη της εικόνας του Don Pettit από το διάστημα αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση τόσο της προόδου μας στην εξερεύνηση του διαστήματος όσο και του διαρκούς ενδιαφέροντός μας για την καλύτερη κατανόηση του σύμπαντος

Πηγή: news247.gr

