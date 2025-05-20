Nightshade nails: Αυτό είναι το nail trend για φέτος!

Κι εκεί που τα παστέλ μανικιούρ βρίσκονται στο προσκήνιο των nail trends, ήρθε μια νέα τάση στα νύχια να προτείνει κάτι διαφορετικό. Ο λόγος για τα nightshade nails, που θεωρούνται η chic εναλλακτική των δημοφιλών lavender milk nails και είναι ιδανικά για εσάς που αγαπάτε να βάφετε σκούρα τα νύχια σας ακόμη και την άνοιξη/καλοκαίρι.

Τα είδαμε πρόσφατα στη Hailey Bieber στα Fashion Trust Awards, όπου το χρώμα των νυχιών της μάς θύμισε την απόχρωση που έχει το λουλούδι belladonna. Η nail artist Zola Ganzorigt, η οποία δημιούργησε το mani της σταρ, δήλωσε στο Glamour UΚ ότι χρησιμοποίησε μια μωβ-γκρι απόχρωση στα μακριά, οβάλ νύχια της Hailey. «Ήθελε το mani της να ταιριάζει με το φόρεμα YSL που φορούσε» είπε η Zola στη συνέντευξή της. Δεδομένου ότι πολλές από τις μεγαλύτερες τάσεις στα νύχια προέρχονται από τη Zola Ganzorigt και τη Hailey Bieber, ήταν θέμα χρόνου τα nightshade nails να γίνουν viral και να δούμε διαφορετικές εκδοχές αυτού του εντυπωσιακού nail look σε ποικίλους τόνους του μωβ.

Χάρη στους nail experts, γνωρίζαμε ήδη ότι το δαμασκηνί και το μωβ θα ήταν τα πιο πρωτοποριακά χρώματα για τα νύχια το καλοκαίρι του 2025. Ωστόσο, το nightshade δεν είναι ένα συνηθισμένο μωβ ούτε είναι το τυπικό θερμό δαμασκηνί. Ουσιαστικά πρόκειται περισσότερο για ένα smokey, σκούρο μωβ, ενώ θα δείτε μια πληθώρα αποχρώσεων του μωβ στα διάφορα nightshade manis που φιγουράρουν σε Instagram και TikTok, όπως τα λαμπερά και ψυχρά μωβ, τον τόνο των μούρων, το δαμασκηνί με σοκολατί υποτόνο, καθώς και το μελιτζανί. Σε κάθε περίπτωση, τα nightshade nails είναι η τέλεια απόχρωση για όσες θέλουν την πιο δραματική, goth εκδοχή των παστέλ λιλά νυχιών αυτό το καλοκαίρι.

Η ομορφιά των nightshade nails έγκειται στην ευελιξία τους. Τα έχουμε δει να γίνονται σε μακριά, κοντά ή πιο στρογγυλεμένα αμυγδαλωτά νύχια, ενώ έχουμε παρατηρήσει να συνδυάζονται με ένα cat-eye ή chrome φινίρισμα ή ακόμη και με φλοράλ nail designs. Μπορείτε ακόμη και να ταιριάξετε το σκούρο μωβ με το λιλά, για να πετύχετε ένα εντυπωσιακό mani.

Ό,τι κι αν επιλέξετε, ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω nightshade nail looks, για να εμπνευστείτε και κλείστε το ραντεβού σας στο nail salon:

Πηγή: vita.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι να κάνεις όταν χαλάσει το μανικιούρ στις διακοπές

Το αξεσουάρ μαλλιών από τα ’80s που επέστρεψε στη μόδα!