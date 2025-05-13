Το αξεσουάρ μαλλιών από τα ’80s που επέστρεψε στη μόδα!
clock 23:20 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι τάσεις κάνουν κύκλους και τις τελευταίες σεζόν παρατηρούμε πολλά αξεσουάρ να επιστρέφουν από τις περασμένες δεκαετίες.

Όσον αφορά στα μαλλιά, για παράδειγμα, τα scrunchies και τα κλάμερ είναι εκείνα που γύρισαν και έγιναν μέρος της καθημερινότητας κάθε γυναίκας. Τώρα φαίνεται πως σειρά έχει ένα άλλο ξεχασμένο αξεσουάρ μαλλιών που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 1980.

Ο λόγος για το κλιπ μαλλιών σε σχήμα μπανάνα, το οποίο ήδη εμφανίζει στο TikTok με το #bananaclip 118 εκατομμύρια αποτελέσματα, παρουσιάζοντας διάφορους τρόπους και ιδέες για να ενσωματωθεί σε χτενίσματα.

Ακριβώς όπως και με το κλάμερ, έτσι και το banana clip είναι πολύ εύκολο στη χρήση, ενώ κρατά αποτελεσματικά τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο, δημιουργώντας ανέμελα up-do.

Δείτε παρακάτω μερικούς τρόπους να το φορέσετε και πάρτε ιδέες.

