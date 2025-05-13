Πώς μπορείτε να χάσετε 10 κιλά σε 7 ημέρες σύμφωνα με τους ειδικούς

Ειδικός εξηγεί πώς γίνεται να χάσετε 10 κιλά σε 7 ημέρες και αν τελικά μια τέτοια πρακτική είναι ασφαλής για την υγεία μας.

Το αδυνάτισμα αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς στόχους για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είτε για αισθητικούς λόγους είτε για λόγους υγείας, εκατομμύρια άτομα αναζητούν αποτελεσματικές μεθόδους για να μειώσουν το σωματικό τους βάρος.







Ανάμεσα στις στρατηγικές που τραβούν περισσότερο την προσοχή, είναι εκείνες που υπόσχονται γρήγορες και εντυπωσιακές απώλειες -όπως η απώλεια έως και 10 κιλών μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.







Η υπόσχεση είναι δελεαστική, όμως χρειάζεται προσοχή: σύμφωνα με ειδικούς, αν και ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι εφικτό, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τον οργανισμό.

Η γιατρός-διατροφολόγος Esthela Oliveira διευκρινίζει πως, παρότι υπάρχουν μέθοδοι που μπορούν να οδηγήσουν σε τόσο γρήγορη απώλεια βάρους -πολλοί από τους οποίους εφαρμόζονται από αθλητές σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια- αυτοί οι τρόποι απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν ασφαλείς για τον γενικό πληθυσμό.

«Τέτοιες στρατηγικές είναι συνηθισμένες σε αθλήματα μάχης ή στο bodybuilding, όπου οι αθλητές πρέπει να ενταχθούν σε συγκεκριμένη κατηγορία βάρους», σχολιάζει.

Image

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αθλούμενοι ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα απώλειας βάρους που περιλαμβάνουν μεγάλη θερμιδική μείωση, αφυδάτωση και άλλες ακραίες πρακτικές.

Για τον μέσο άνθρωπο, όμως, αυτή η προσέγγιση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. «Όταν το σώμα εκτίθεται σε μια δραστική μείωση πρόσληψης τροφής, μπαίνει σε κατάσταση συναγερμού. Αντί να καίει μόνο λίπος, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και, σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται απώλεια μυϊκής μάζας και σοβαρή αφυδάτωση», προειδοποιεί η γιατρός.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι το λεγόμενο φαινόμενο «yo-yo»: μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος της αυστηρής δίαιτας, το σώμα τείνει να επαναπροσλάβει γρήγορα το βάρος που χάθηκε -και συχνά να το ξεπεράσει.

Πώς μπορούμε να αδυνατίσουμε με υγιεινό τρόπο;

Ο καλύτερος τρόπος για να χάσει κανείς βάρος, σύμφωνα με την Esthela, δεν βρίσκεται στις γρήγορες λύσεις, αλλά στη δημιουργία ενός νέου διατροφικού προτύπου.

Η διατροφική επανεκπαίδευση αποτελεί τον ασφαλέστερο και πιο αποτελεσματικό δρόμο για όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος με υγεία και να διατηρήσουν το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα.

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Παιχνίδια Εκδίκησης: Η Μαρίνα προσπαθεί να βοηθήσει τον Άγη να πλησιάσει τον γιο τους

Tσολάκη: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας