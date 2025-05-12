Τι θα δούμε στα Παιχνίδια Εκδίκησης;

Η Μαρίνα προσπαθεί να βοηθήσει τον Άγη να πλησιάσει τον γιο τους, αλλά ο Κωστής εξακολουθεί να αρνείται ακόμα και να τον δει.

Η Κλέλια κρύβει την εγκυμοσύνη της από τον Διονύση, γιατί φοβάται ότι θα πληγωθεί εάν κι αυτή τη φορά δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η Χρύσα τη στηρίζει, αλλά επιμένει πως ο Διονύσης πρέπει να το μάθει.

Παράλληλα, η Βάνα κι ο Μάρκος απομακρύνονται όλο και πιο πολύ. Η Μάγια ανησυχεί που βλέπει τη Βάνα συνεχώς θλιμμένη, όμως η Βάνα δεν της αποκαλύπτει όλη την αλήθεια. Της λέει πως στενοχωριέται που θα ξαναφύγουν με τον Άγη στο εξωτερικό και πως θέλει να γυρίσουν μόνιμα στην Ελλάδα. Η Μάγια, από την άλλη, δεν θέλει ούτε να σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο και φοβάται μήπως ο Άγης της ζητήσει να επιστρέψουν λόγω του γιου του.

