Tσολάκη: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας
clock 17:00 | 11/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας, η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μία τρυφερή φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να της κρατά το μικροσκοπικό της χεράκι.

"Πρώτη χρονιά που γιορτάζω μαζί σου!!!Πρώτη φορά που ξέρω πως κάποια στιγμή θ´ακούσω κ εγώ απο τα δικά σου χείλη τη πιο ιερή,τη πιο πολύτιμη λέξη στο κόσμο κ αισθάνομαι τεράστια Ευγνωμοσυνη!!🙏🏻

Σ ευχαριστώ μαμά μου για όσα έκανες κ κάνεις για μένα για να μπορέσω να ζήσω κ εγώ το μεγαλύτερο δώρο της ζωής!!❤️

Σ´ ευχαριστώ κοριτσάκι μου που μου έδωσες τη πιο μεγάλη ευλογία κ ζω μαζί σου το σπουδαίο ταξίδι στη μητρότητα!!🙏🏻

Μακάρι να σου μοιάσω μαμά μου κ να γίνω σαν εσένα!Είναι η ευχή μου!✨❤️🙏🏻

Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες!!!

Να τις χαίρεστε κ να σας χαίρονται!!!❤️!", έγραψε η παρουσιάστρια.

