Πέντε λόγοι που ο πρώην σου θέλει να μείνετε φίλοι

Οι χωρισμοί πάντα είναι δύσκολοι. Τι γίνεται όμως αν ο χωρισμός δεν ήταν μια κοινή απόφαση ή -τουλάχιστον- δική σας και ο/η πρώην σας θέλει να μείνετε φίλοι;

Ένας χωρισμός μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνος, ειδικά όταν εσείς και ο/η σύντροφός σου γνωρίζετε ο ένας τον άλλον εδώ και πολύ καιρό.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που ο/η πρώην σου μπορεί να θέλει να μείνετε φίλοι μετά τον χωρισμό. Η πρώτη αντίδραση είναι «ΠΟΤΕ», ωστόσο με μια δεύτερη σκέψη ίσως και να πρόκειται για μια πρόταση αρκετά δελεαστική.

Η σκέψη ότι θα κρατήσεις επαφή με με κάποιον/α για τον οποίον έτρεφες (και πιθανώς τρέφεις) δυνατά συναισθήματα και στο βάθος η ελπίδα ότι μπορεί να είστε ξανά μαζί, μπορεί να σε κάνει να μπερδευτείς και να κάνεις πράξη αυτό που λέει και ο Πασχάλης Τερζής «επιστροφές καταστροφές».

Αυτός είναι κι ο λόγος που, πριν πάρεις μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός/η όσον αφορά στις προθέσεις του/της πρώην σου.

Ας δούμε τους πιθανούς λόγους που μπορεί ο/η πρώην σου να θέλει να μείνετε φίλοι

Μετάνιωσε για τον χωρισμό

Ένας από τους πιο πιθανούς λόγους είναι ότι μετάνιωσε που χωρίσατε και μάλλον επιθυμεί να υπάρξει επανασύνδεση. Ωστόσο δεν θέλει να το πει άμεσα και το φέρνει γύρω – γύρω.

Θυμήθηκε πόσο όμορφα περνούσατε μαζί

Άλλη πιθανότητα πόσο όμορφα περνούσε όταν ήσασταν μαζί. Αυτό μπορεί να σημαίνει τις ωραίες συντροφικές στιγμές που μπορεί να περνούσατε μαζί, μπορεί όμως να σημαίνει και κάτι πιο πρακτικό, όπως το γεγονός πως όταν μένατε μαζί μοιραζόσασταν τα έξοδα. Σε αυτό το σενάριο χρειάζεται προσοχή, καθώς πρέπει να έχει διαχωρίσει μέσα του αν η επιστροφή του είναι ανάγκη ή επιλογή.

Σε θέλει σαν «ενδιάμεση» σχέση

Κάποιες φορές οι πρώην πιστεύουν ότι θα είναι με κάποιον αμέσως μετά τον χωρισμό. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα και υπάρχει ενδεχόμενο τώρα να έχουν μείνει μόνοι τους και να μην μπορούν να το διαχειριστούν. Το να γίνει φίλος μαζί σου μπορεί να λειτουργήσει ως μια γρήγορη λύση για να ικανοποιήσει την επιθυμία του/της για προσοχή μέχρι να βρει κάποιον/α άλλο/η.

Είστε πολύ πιο έξυπνοι/ες από αυτό.

Έχετε κοινούς φίλους

Πέρα από τους πιο «ύποπτους» λόγους που μπορεί ο/η πρώην σου να θέλει να συνεχίσετε να είστε φίλοι είναι και το γεγονός πως μπορεί να έχετε κοινούς φίλους. Για να μην αναγκαστεί, λοιπόν να χωριστεί η παρέα ή να μην έρχονται οι φίλοι σας σε δύσκολη θέση κάθε φορά, πχ. που μπορεί να θέλουν να κάνουν κάποιο πάρτι, το να κρατήσετε φιλικές σχέσεις μπορεί να είναι ανακουφιστικό γ’ αυτούς.

Όχι πολύ ευχάριστο.

Θέλει να είστε «friends with benefits»

Ο λόγος για τον οποίο ο/η πρώην σου θέλει να είναι φίλος/η μαζί σου είναι ότι αναζητάει σεξ χωρίς δεσμούς κι όλα αυτά που σας οδήγησαν στον χωρισμό. Θέλετε; Έχει καλώς. Δεν θέλετε; Πάλι έχει καλώς. Δική σας η απόφαση.

Διαβάστε επίσης

«Ο σύντροφός μου έχει αλλάξει»: Τι σημαίνει αυτό και πώς να το διαχειριστείτε