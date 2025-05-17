Τι να κάνεις όταν χαλάσει το μανικιούρ στις διακοπές

Ένα από τα σενάρια που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια των διακοπών, είναι να χαλάσει το μανικιούρ.

Εκτός ότι δεν μπορεί κανείς να βρει ραντεβού σε nail artist, τέτοια εποχή, τις περισσότερες φορές συμβαίνει σε ημέρα που τα ινστιτούτα ομορφιάς είναι κλειστά. Είναι αυτές οι ημέρες που πρέπει να ακολουθήσετε tips, για να “σώσετε” το μανικιούρ και τα νύχια να έχουν μία ομοιομορφία.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πρέπει πάντα να αποφεύγετε να ξεφλουδίζετε μόνες σας το ημιμόνιμο βερνίκι. Αποκολλώντας ένα τζελ μανικιούρ, δεν αφαιρείτε μόνο το τζελ, αλλά και τα ανώτερα στρώματα των ευαίσθητων κυττάρων των νυχιών. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα λευκές κηλίδες και ανωμαλίες στην υφή σε όλα τα νύχια. Ωστόσο, πολλές φορές, όταν χαλάει και ξεκολλάει μία γωνία από ένα νύχι, μπορεί να είναι δύσκολο να αντισταθείτε να αφαιρέσετε το τζελ από κάθε νύχι.

Έχοντας ως στόχο να προστατεύσετε τα νύχια σας, ενώ παράλληλα να μπορείτε να σώσετε το μανικιούρ, οι συμβουλές που σας δίνουμε είναι οι παρακάτω.

Αν έχετε ημιμόνιμο μανικιούρ:

Να έχετε μαζί σας ένα απλό, σκούρο βερνίκι, έτσι ώστε να βάψετε όλα τα νύχια σας από πάνω και να σβήσετε κάθε ξεθωριασμένη, ξεφλουδισμένη γωνία.



Αν θέλετε να αφαιρέσετε το χρώμα από κάθε νύχι, θα χρειαστείτε καθαρό ασετόν, αλουμινόχαρτο και γνώσεις αφαίρεσης. Θα πρέπει να μουλιάζετε τα νύχια σας και να τα τυλίξετε με αλουμινόχαρτο, ενώ έπειτα, με απαλές κινήσεις και ένα ξυλάκι, θα πρέπει να σπρώξετε το βερνίκι. Να τονίσουμε ότι είναι μία διαδικασία που πρέπει να κάνουν nail artists, για να μην φθείρετε η κεράτινη στοιβάδα των νυχιών. Για αυτό προτιμήστε την παραπάνω πρόταση.

Αν έχετε απλό βερνίκι:﻿

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα είναι πιο απλά. Μπορείτε να αγοράσετε ένα βερνίκι ίδιου χρώματος και να το έχετε μαζί σας ή απλά με ένα ασετόν να ξεβάψετε όλα σας τα νύχια.

Ακόμα και αν δεν έχετε γνώσεις βαψίματος, μπορείτε να τα περάσετε μία βάση, για να έχουν λάμψη και να δείχνουν περιποιημένα.

Αν έχετε χτιστά νύχια:

Είναι η πιο δύσκολη επιλογή, στο κομμάτι επιδιόρθωσης, καθώς αν συμβεί το οτιδήποτε στο σχήμα, δεν μπορεί να σας βοηθήσει κανείς, παρά μόνο ένας nail artist.







Προτιμήστε κατά την περίοδο των διακοπών, να μην έχετε μακριά νύχια, καθώς είναι πιο επιρρεπή σε σπασίματα, ενώ για τον ίδιο λόγο αποφύγετε και τα ανάγλυφα σχέδια.

Ακολουθούν minimal προτάσεις, σε φυσικούς τόνους, που αποτελούν ιδανική επιλογή για την περίοδο των διακοπών. Ακόμα και αν ξεφλουδίσει ένα νύχι, δύσκολα θα γίνει αντιληπτό.

