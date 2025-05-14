Ρόμπερτ Ντε Νίρο: "Ο Τραμπ είναι παγκόσμιος κίνδυνος"

Σε μια φορτισμένη και πολιτικά αιχμηρή ομιλία, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο χρησιμοποίησε την απονομή του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών για να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «παγκόσμιο κίνδυνο» και «εχθρό της τέχνης και της δημοκρατίας».

«Στη χώρα μου, παλεύουμε με νύχια και με δόντια για τη δημοκρατία που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένη. Και αυτό αφορά όλους μας εδώ, γιατί η τέχνη είναι η φωτιά που ενώνει τους ανθρώπους. Η τέχνη αναζητά την αλήθεια, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα – και γι’ αυτό αποτελεί απειλή», είπε καταχειροκροτούμενος από το κοινό στην αίθουσα Grand Lumière.

Δεν μπορείς να κοστολογήσεις τη δημιουργικότητα αλλά προφανώς μπορείς να της βάλεις δασμούς. Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι μόνο αμερικανικό πρόβλημα – είναι παγκόσμιο», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε, επίσης, τον Τραμπ για «βαρβαρότητα απέναντι στον πολιτισμό», αναφέροντας πως διόρισε τον εαυτό του επικεφαλής του Kennedy Center, περικόπτοντας ταυτόχρονα κονδύλια για τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την εκπαίδευση.

«Αυτοί που κυβερνούν με φόβο και αυταρχισμό μάς φοβούνται. Η τέχνη τούς τρομάζει. Ήρθε η ώρα να οργανωθούμε. Να διαμαρτυρηθούμε. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να ψηφίσουμε. Να δείξουμε τη δύναμή μας μέσα από την τέχνη».

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έκλεισε την έντονα πολιτική ομιλία του με κάλεσμα σε δράση «χωρίς βία, αλλά με πάθος και αποφασιστικότητα», ενώ καταχειροκροτήθηκε όταν έκλεισε λέγοντας το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης: «Liberté, Égalité, Fraternité» (Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη).

