Γη της Ελιάς: Ο Τζον και η Αθηνά οργανώνουν τον γάμο τους

Γη της Ελιάς – 14/05

Η Χάιδω εξομολογείται στη Βασιλική ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα αφήσει το μοναστήρι κι ο Λυκούργος ταράζεται πολύ με αυτή την είδηση.

Ο Τζον και η Αθηνά οργανώνουν τον γάμο τους και κανονίζουν το γαμήλιο τραπέζι.

Ο Πότης αρνείται να ενδώσει στους εκβιασμούς της Άννας και δείχνει αποφασισμένος να πατήσει πόδι σε σχέση με τα έξοδα.

Η Αμαλία θυμάται τον παλιό καλό εαυτό της και ο Ισίδωρος επιβραβεύει την αλλαγή της.

Η Μαργαρίτα ενημερώνει τον Παρασκευά ότι ο Δημοσθένης έμαθε για τη σχέση του με την Ειρήνη κι εκείνος τρέμει ότι θα τους παντρέψει με το ζόρι.

Ο Μάνος και η Μαρίνα απολαμβάνουν την εκδρομή τους στην Κύπρο μέχρι τη στιγμή που εκείνη ανακαλύπτει το μπουκαλάκι με τις αμφεταμίνες.

