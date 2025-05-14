Γη της Ελιάς: Ο Τζον και η Αθηνά οργανώνουν τον γάμο τους

Γη της Ελιάς – 14/05
Η Χάιδω εξομολογείται στη Βασιλική ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα αφήσει το μοναστήρι κι ο Λυκούργος ταράζεται πολύ με αυτή την είδηση.
Ο Τζον και η Αθηνά οργανώνουν τον γάμο τους και κανονίζουν το γαμήλιο τραπέζι.
Ο Πότης αρνείται να ενδώσει στους εκβιασμούς της Άννας και δείχνει αποφασισμένος να πατήσει πόδι σε σχέση με τα έξοδα.
Η Αμαλία θυμάται τον παλιό καλό εαυτό της και ο Ισίδωρος επιβραβεύει την αλλαγή της.
Η Μαργαρίτα ενημερώνει τον Παρασκευά ότι ο Δημοσθένης έμαθε για τη σχέση του με την Ειρήνη κι εκείνος τρέμει ότι θα τους παντρέψει με το ζόρι.
Ο Μάνος και η Μαρίνα απολαμβάνουν την εκδρομή τους στην Κύπρο μέχρι τη στιγμή που εκείνη ανακαλύπτει το μπουκαλάκι με τις αμφεταμίνες.
