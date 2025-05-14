Μαρία Μενούνος: «Η κόρη μου μιλάει καλύτερα ελληνικά από εμένα»

Η Μαρία Μενούνος μίλησε στην εκπομπή Πρωινό για την κόρη της, Αθηνά, η οποία πλέον μιλάει και ελληνικά όπως εκείνη είπε.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που έγινα πρέσβειρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Περάσαμε πολύ ωραία στην Ελλάδα και πάντα περνάμε ωραία όταν ερχόμαστε. Όταν είμαι στην Ελλάδα είμαι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Εύχομαι να ερχόμαστε πιο συχνά», είπε αρχικά η Μαρία Μενούνος.

«Το χωριό μου λέγεται Άκοβος αλλά αυτή τη φορά δεν καταφέραμε να πάμε. Ελπίζω την επόμενη να πάω μαζί με την κόρη μου. Η κόρη μου μιλάει ελληνικά καλύτερα από εμένα. Χθες έλεγε “επικίνδυνο, είναι επικίνδυνο”», συμπλήρωσε η Μαρία Μενούνος.

