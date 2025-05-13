Μαμαλάκης: "Έπαθα ουρολοίμωξη, έβγαλα τον προστάτη και τώρα έσπασα το ισχίο μου"

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε στην εκπομπη Happy Day για τις περιπέτειες που είχε τα τελευταία χρόνια με την υγεία του και πλέον κατάερε να βγει νικητής.

«Δεν έχω γίνει εντελώς καλά από τότε που έσπασα το ισχίο μου. Κατέβαινα τη σκάλα του σπιτιού μου, γλίστρησα στο τελευταίο σκαλί και έπεσα κάτω. Δυσκολεύτηκα πολύ να σηκωθώ γιατί πονούσα. Ήμουν μόνος στο σπίτι και περίμενα. Την άλλη μέρα ενώ είχα χτυπημένο πόδι, πήγα να δω έναν φίλο μου και εκεί έγινε το οριστικό σπάσιμο. Με πήρανε με το φορείο», είπε αρχικά ο Ηλίας Μαμαλάκης.

Και συνέχισε: «Η τροφική δηλητηρίαση που έπαθα τότε στην Κύπρο ήταν πολύ πιο σοβαρό περιστατικό, ήταν προς θάνατο. Πριν καν ακόμα θεραπευτώ από την τροφική δηλητηρίαση, έπαθα ουρολοίμωξη, έβγαλα τον προστάτη και τώρα έσπασα το ισχίο μου».

