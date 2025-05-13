Οικονομάκου: «Από τις πιο δύσκολες στιγμές ήταν οι συζητήσεις που κάνω με τον 7χρονο γιο μου, σχετικά με το διαζύγιο»

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στο Savoir Ville και αποκάλυψε πως η πιο δύσκολη συζήτηση που έκανε με τα παιδιά της ήταν το διαζύγιό της.

Ποια είναι η πιο δύσκολη συζήτηση που έχει χρειαστεί να κάνεις (ή φαντάζεσαι ότι θα κάνεις στο μέλλον) με τα παιδιά σου;

Η αλήθεια είναι πως πολλές συζητήσεις με τα παιδιά είναι δύσκολες και απαιτητικές. Όμως έχω καταλάβει πως όταν είσαι διαφανής, αληθινός και ανοιχτός να μιλήσεις με ειλικρίνεια, όλα γίνονται πιο ανθρώπινα, πιο κατανοητά και πιο όμορφα και για σένα και για τα παιδιά. Δε φοβάμαι καμία κουβέντα που μπορεί να ανοίξει. Απλώς φροντίζω οι απαντήσεις να είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία και την ψυχοσυναισθηματική τους φάση. Από τις πιο δύσκολες στιγμές ήταν – και συνεχίζουν να είναι – οι συζητήσεις που κάνω με τον 7χρονο γιο μου, σχετικά με το διαζύγιο και τη νέα πραγματικότητα στη ζωή μας. Κι όμως, μέσα από αυτές τις συζητήσεις, χτίζεται εμπιστοσύνη, κατανόηση και αγάπη με τρόπο που δεν φανταζόμουν.

Yπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι σε «κρίνουν» ως μητέρα – και πώς το διαχειρίστηκες;

Καθημερινά “κρινόμαστε” ως γυναίκες, πόσω δε μάλλον ως μητέρες. Ναι φυσικά και το έχω νιώσει, ωστόσο γρήγορα κατάλαβα πως η κριτική προς τις μητέρες είναι ένα βαθιά κοινωνικό φαινόμενο και δεν αφορά εμένα προσωπικά. Μεγαλώνω τα παιδιά μου με αγάπη, υπευθυνότητα, με σωστά και λάθη φυσικά, όπως όλοι οι γονείς. Έχω σταματήσει να επηρεάζομαι από γνώμες και σχόλια ανθρώπων που δε γνωρίζουν τη δική μας καθημερινότητα και τις δικές μας αλήθειες. Εμπιστεύομαι τη διαδρομή μας.

