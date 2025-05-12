Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η απάντηση για το εξώδικο της Αθηνάς Οικονομάκου

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου βρέθηκε καλεσμένη στο Sunday Nigh και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, στη σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, ενώ απάντησε και για το εξώδικο της Αθηνάς Οικονομάκου.

«Η γνωριμία πηγαίνει πίσω 11 μήνες. Η γνωριμία έγινε μέσα από social media. Μου έστειλε, εγώ δεν θα έστελνα ποτέ, πες το περηφάνια. Δεν είναι κακό αλλά εγώ δεν θα το έκανα. Μιλούσαμε πολύ καιρό και κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Ο Φίλιππος για μένα είναι η ισορροπία μου, η ηρεμία μου και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι ένας υπέροχος κύριος», αποκάλυψε αρχικά η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.

Για το εξώδικό που δέχτηκε από την Αθηνά Οικονομάκου, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια σε όλο αυτό, παρόλα αυτά προτιμώ να βάλω μια τελεία στη δημόσια συζήτηση. Όλοι έχουν πει τη γνώμη τους, όλοι έχουν τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά εγώ θέλω να βάλω μια άνω τελεία. Θέλω να λήξει αυτή η ιστορία με πάρα πολύ σεβασμό. Έχει πάρει μια νομική οδό και από εμένα, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι δημόσια. Είναι ευαίσθητο θέμα και δεν θέλω να το επεκτείνω».

