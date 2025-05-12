ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 14:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η απάντηση για το εξώδικο της Αθηνάς Οικονομάκου
ευρυ
clock 21:00 | 12/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου βρέθηκε καλεσμένη στο Sunday Nigh και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, στη σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, ενώ απάντησε και για το εξώδικο της Αθηνάς Οικονομάκου.

«Η γνωριμία πηγαίνει πίσω 11 μήνες. Η γνωριμία έγινε μέσα από social media. Μου έστειλε, εγώ δεν θα έστελνα ποτέ, πες το περηφάνια. Δεν είναι κακό αλλά εγώ δεν θα το έκανα. Μιλούσαμε πολύ καιρό και κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Ο Φίλιππος για μένα είναι η ισορροπία μου, η ηρεμία μου και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι ένας υπέροχος κύριος», αποκάλυψε αρχικά η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.

Για το εξώδικό που δέχτηκε από την Αθηνά Οικονομάκου, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια σε όλο αυτό, παρόλα αυτά προτιμώ να βάλω μια τελεία στη δημόσια συζήτηση. Όλοι έχουν πει τη γνώμη τους, όλοι έχουν τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά εγώ θέλω να βάλω μια άνω τελεία. Θέλω να λήξει αυτή η ιστορία με πάρα πολύ σεβασμό. Έχει πάρει μια νομική οδό και από εμένα, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι δημόσια. Είναι ευαίσθητο θέμα και δεν θέλω να το επεκτείνω».

Διαβάστε επίσης 

Άγιος Έρωτας: Η Μητρόπολη ανοίγει πειθαρχική διαδικασία κατά του πατέρα Νικόλαου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αθηνά Οικονομάκου Εξωδικο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis