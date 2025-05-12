Άγιος Έρωτας: Η Μητρόπολη ανοίγει πειθαρχική διαδικασία κατά του πατέρα Νικόλαου

Τι θα δούμε απόψε στον Άγιο Έρωτα;

Δευτέρα 12/5 Επεισόδιο 114

Ο Χάρης παίρνει στα χέρια του την κατάσταση, αποφασισμένος να βάλει τέλος στην επιρροή του Παύλου Μαρκόπουλου και να προστατεύσει την Αναστασία. Πηγαίνει στον Κωλέτση και του αποκαλύπτει χωρίς περιστροφές πως πίσω από τον φόνο του Βασιλειάδη βρίσκεται ο ίδιος του ο πεθερός. Ο ενωμοτάρχης τον ρωτά αν είναι απόλυτα σίγουρος για αυτό που καταγγέλλει, και ο Χάρης απαντά με απόλυτη βεβαιότητα, βάζοντας ουσιαστικά σε κίνηση τη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην πτώση του Παύλου.

Την ίδια στιγμή, η Κατρίν συνεχίζει το δικό της μέτωπο απέναντι στον Μαρκόπουλο. Χωρίς να ενημερώνει κανέναν, ψάχνει στοιχεία από το παρελθόν του, αναζητώντας αδυναμίες και μυστικά που θα μπορούσαν να τον καταστρέψουν οριστικά. Παράλληλα, ο Παύλος έχει να αντιμετωπίσει την επίδειξη μόδας που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στη Στέρνα, ενώ η απουσία της Χριστίνας τον δυσκολεύει ακόμα περισσότερο στο να οργανώσει τα πάντα.

Στο Μαύρο Λιθάρι, η Δώρα παίρνει τον Αργύρη και τον πηγαίνει στον δήθεν τάφο της μικρής Ελευθερίας. Εκεί του αποκαλύπτει ότι γνωρίζει πως είναι ο πατέρας του παιδιού, αλλά τον καθησυχάζει πως δεν σκοπεύει να το πει στη μητέρα της, δείχνοντας ότι προς το παρόν κρατάει αυτή την αλήθεια για τον εαυτό της.

Στο μεταξύ, η Μητρόπολη ανοίγει πειθαρχική διαδικασία κατά του πατέρα Νικόλαου εξαιτίας της σχέσης του με τη Χλόη. Παρότι η κατάσταση είναι σοβαρή και η πίεση αυξάνεται, ο Νικόλαος δεν κάνει πίσω. Αντίθετα, λέει στη Χλόη πως είναι πρόθυμος να ρισκάρει τα πάντα για εκείνη και το παιδί τους. Της ζητά να τον παντρευτεί, και εκείνη, συγκινημένη και ευτυχισμένη, δέχεται χωρίς δεύτερη σκέψη.

