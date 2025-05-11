Σεργουλόπουλος: «Για μένα έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή μου στην Eurovision απ’ όλες τις πλευρές»

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Στην Παρέα" και εξήγησε πως για εκείνον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος στον μουσικό ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Eurovision.

«μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων, ναι, εντάξει, ξέρω και την Eurovision. Είχα καλύψει τον διαγωνισμό το 2007 στο Ελσίνκι και ανακοίνωσα το δωδεκάρι της Ελλάδας το 2023. Αυτό ήταν το μεγάλο μου απωθημένο».

«Δηλαδή, όταν ήρθα στην ΕΡΤ, ανέβηκα επάνω στα γραφεία και είπα «εντάξει, θα συμφωνήσουμε με τον όρο ότι θα πω ντουζ πουά». Διότι αυτό ήταν το όνειρο μου. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω να πέσει κάτω. Πραγματικά το είπα και στα γαλλικά, είπα ντουζ πουά. Ήταν έτσι ακριβώς όπως ήθελα να το κάνω».

«Οπότε για μένα έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή μου στην Eurovision απ’ όλες τις πλευρές», εξήγησε.

