ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 15:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Σεργουλόπουλος: «Για μένα έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή μου στην Eurovision απ’ όλες τις πλευρές»
σερ
clock 18:00 | 11/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Στην Παρέα"  και εξήγησε πως για εκείνον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος στον μουσικό ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Eurovision.

 «μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων, ναι, εντάξει, ξέρω και την Eurovision. Είχα καλύψει τον διαγωνισμό το 2007 στο Ελσίνκι και ανακοίνωσα το δωδεκάρι της Ελλάδας το 2023. Αυτό ήταν το μεγάλο μου απωθημένο».

«Δηλαδή, όταν ήρθα στην ΕΡΤ, ανέβηκα επάνω στα γραφεία και είπα «εντάξει, θα συμφωνήσουμε με τον όρο ότι θα πω ντουζ πουά». Διότι αυτό ήταν το όνειρο μου. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω να πέσει κάτω. Πραγματικά το είπα και στα γαλλικά, είπα ντουζ πουά. Ήταν έτσι ακριβώς όπως ήθελα να το κάνω».

«Οπότε για μένα έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή μου στην Eurovision απ’ όλες τις πλευρές», εξήγησε.

Διαβάστε επίσης 

Καίτη Γαρμπή και άλλες 6 διάσημες Ελληνίδες τραγουδούν «Επιτέλους»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φώτης Σεργουλόπουλος Eurovision
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis