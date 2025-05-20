Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με την Διοίκηση του ΠαΓΝΗ για τη συνεργασία των δυο φορέων

Συνάντηση με τον Διοικητή του ΠαΓΝΗ, καθηγητή Γιώργο Χαλκιαδάκη και τον Αναπληρωτή Διοικητή Στέλιο Κτενιαδάκη, πραγματοποίησε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Τρίτης 20/5.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνεχάρη τον Διοικητή του ΠαΓΝΗ για την ανανέωση της θητείας του, η οποία ευχήθηκε να είναι αποδοτική όπως επίσης να είναι αποδοτική και η συνεργασία του Νοσοκομείου με τον Δήμο Ηρακλείου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα που απασχολούν από κοινού τους δυο φορείς. Στη συζήτηση κυριάρχησαν θέματα που αφορούν τη συνεργασία των δυο φορέων, καθώς και οι σχεδιασμοί που υλοποιούνται με βασικό σκοπό την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής.

