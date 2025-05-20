Βενιζέλειο: Στον "αέρα" τα τακτικά χειρουργεία - Γρίφος χωρίς λύση οι ελλείψεις αναισθησιολόγων

Υπό πλήρη κατάρρευση βρίσκεται και πάλι ο χειρουργικός τομέας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου εξ’ αιτίας του προβλήματος που παρουσιάζεται με την έλλειψη αναισθησιολόγων.

Η προσωρινή λύση που είχε βρεθεί με τις αποσπάσεις αναισθησιολόγων από όμορα νοσοκομεία δεν «περπατά» πλέον αφού η 7η ΔΥΠΕ Κρήτης τις ανέστειλε.

Αυτή την στιγμή στο Βενιζέλειο υπάρχουν 4 αναισθησιολόγοι εκ των οποίων ο ένας απουσιάζει με αναρρωτική άδεια.

Οι γιατροί κάνουν υπέρβαση των αντοχών τους για να λειτουργούν 4 χειρουργικά τραπέζια από τις 8 χειρουργικές αίθουσες που διαθέτει το νοσοκομείο.

Η υποστελέχωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο είναι δραματική, με συνέπεια να οδηγείται όλος ο Χειρουργικός Τομέας σε κατάρρευση, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την υγεία του λαού.

Την κατάσταση που επικρατεί περιέγραψε με τα «μελανότερα χρώματα», μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο Γιώργος Κωστάκης - μέλος της Τριμελούς Επιτροπής γιατρών.

Ο κ. Κωστάκης εμφανίστηκε απαισιόδοξος, καθώς όπως είπε η ΔΥΠΕ δεν φαίνεται διατεθειμένη να δώσει λύση στο πρόβλημα, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε δραματικό περιορισμό των τακτικών χειρουργείων το επόμενο διάστημα.

Οι ελάχιστοι αναισθησιολόγοι αδυνατούν να ανταποκριθούν αφού στην κάθε εφημερία πρέπει να βρίσκονται σε υπηρεσία 2 απ’ αυτούς.

Το πρόβλημα θα διογκωθεί ακόμα περισσότερο την θερινή περίοδο, καθώς ο τουρισμός υπερδιπλασιάζει τον κόσμο που βρίσκεται στην Κρήτη και κατά συνέπεια αυξάνονται και οι προσελεύσεις στα δημόσια νοσοκομεία.

Η αδιέξοδη πορεία που έχει πάρει το Αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου το τελευταίο διάστημα, με τις αναποτελεσματικές λύσεις του υπουργείου και των διοικήσεων έφερε αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη, που οδηγεί όλο τον χειρουργικό τομέα και όχι μόνο σε κατάρρευση.

Ο κ. Κωστάκης επανέλαβε πως πρέπει να καλυφθούν άμεσα οι υπερεπείγουσες ανάγκες σε αναισθησιολόγους στο Βενιζέλειο ώστε να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα όλα τα τακτικά και επείγοντα χειρουργεία.

