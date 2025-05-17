Από τη Δευτέρα 19/5 η δωρεάν διάθεση της προληπτικής αγωγής HIV/AIDS σε ΠΑΓΝΗ - Βενιζέλειο

Μετά από καθυστέρηση περίπου 2 ετών, αρχίζει η δωρεάν διάθεση της προληπτικής αγωγής για τον HIV/AIDS σε 24 νοσοκομεία της χώρας, στα οποία περιλαμβάνονται το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Για τη διατήρηση της ανωνυμίας του ατόμου, ο γιατρός θα καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου, σε ειδική καρτέλα στο Συστήμα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ο οποίος αυτομάτως δημιουργεί ψευδώνυμο από το σύστημα.

Οι δικαιούχοι της αγωγής είναι άτομα αρνητικά στον ιό που πληρούν ένα τουλάχιστον από τα ενδεικτικά κριτήρια:

· Αυξημένο κίνδυνο να μολυνθούν από τον ιο ,που μπορεί να σχετίζεται με την εργασία, τον τόπο διαβίωσης, τα υποκείμενα νοσήματα και τη σεξουαλική συμπεριφορά του.

· Σεξουαλική επαφή με ερωτικό σύντροφο διαφορετικού ΗIV ορολογικού προφίλ.

· Χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών.

· Σεξουαλική επαφή, επ’ αμοιβή.

Η συνταγογράφηση της PrEP γίνεται αποκλειστικά από ιατρούς με ειδικότητες Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής, Παθολογίας, Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, ή Μαιευτικής Γυναικολογίας, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης .

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω της χωρίς προφυλακτικό σεξουαλικής επαφής, μέσω της από κοινού χρήσης αιχμηρών αντικειμένων (ξυραφάκια, βελόνες, σύριγγες) με οροθετικό άτομο και από μία οροθετική μητέρα στο νεογνό κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και του θηλασμού.

Ο όρος AIDS αναφέρεται στο τελευταίο στάδιο της HIV λοίμωξης, κατά το οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε το

οροθετικό άτομο είναι επιρρεπές σε διάφορα νοσήματα και συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.

Ο χρόνος μεταξύ μόλυνσης από τον ιό και εκδήλωσης του AIDS ποικίλει από άτομο σε άτομο, ενώ η έγκαιρη χορήγηση συνδυασμού αντιρετροϊκών φαρμάκων υψηλής δραστικότητας επιβραδύνει σημαντικά την εξέλιξη του νοσήματος και μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη θνητότητα.

Σήμερα, η λοίμωξη θεωρείται χρόνια νόσος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασθενής λαμβάνει συστηματικά τη θεραπεία του.

