Αρκαλοχώρι: Τμήματα μπαλκονιού... κατέληξαν στη μέση του δρόμου (φωτογραφίες)

Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός σήμερα στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι. Οπως βλέπετε στις φωτογραφίες αποκολλήθηκαν μεγάλη τμήματα από μπαλκόνι τα οποία κατέληξαν στη μέση κεντρικού δρόμο.

Ευτυχώς δεν περνούσε από κάτω κάποιος περαστικός ούτε ήταν σταθμευμένο κάποιο όχημα.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων "Η Ελπίδα" αναφέρει:

Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι της τελευταίας επιστολής που στάλθηκε χθες (15/05/2025) στα αρμόδια υπουργεία με θέμα: "Επείγουσα ανάγκη διάθεσης επιπλέον κονδυλίων για τις κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας" σημειώθηκε πτώση τμήματος μπαλκονιού σε κεντρικό πολυσύχναστο δρόμο του Αρκαλοχωρίου.

Η πτώση σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο όπου διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου, κάτοικοι που μετακινούνται με το Κ.Τ.Ε.Λ όπου στεγάζεται σε κοντινή απόσταση, πολίτες οι οποίοι διαμένουν στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου καθώς και πολλά διερχόμενα οχήματα.

