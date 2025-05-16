Κνωσός: Οι ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν τμήμα της τοιχογραφίας των δελφινιών

Μεγαλές καταστροφές έχουν προκληθεί από τους ισχυρούς νοτιάδες που πνέουν από το πρωί της Παρασκευής (16/05) στην Κρήτη.
Αποκαρδιωτική η εικόνα της τοιχογραφίας των δελφινιών στην Κνωσό, όπου τμήμα της κατέρρευσε προκαλώντας οργή αλλά και θλίψη με το μνημείο να αποτελεί σύμβολο της μινωικής κληρονομιάς.
Υπενθυμίζεται ότι η αυθεντική τοιχογραφία φιλοξενείται στο χώρο του Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ωστόσο η εγκατάλειψη και η κακή κατάσταση συντήρηση του δεν δικαιολογούνται.
Τονίζεται ότι για σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού θα παραμείνει κλειστός εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.
