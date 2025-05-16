Ηράκλειο: Κλείνουν υπηρεσίες, αγανακτούν οι κάτοικοι και ερημώνει η ενδοχώρα

Σε ολοένα και αυξανόμενη ερημοποίηση οδηγείται η ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και όχι μόνο, με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα υποκαταστήματα τραπεζών να κλείνουν το ένα μετά το άλλο δημιουργώντας έτσι εμπόδια στην καθημερινότητα των πολιτών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο χρόνο αρκετά χωριά, εκ των οποίων αρκετά μεγάλα, έχουν μείνει χωρίς ταχυδρομείο και καταστήματα τραπεζών. Αυτό οδηγεί σε σταδιακή ερημοποίηση των περιοχών αυτών με τους κατοίκους να αναγκάζονται πλέον να διανύουν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν από άλλες υπηρεσίες.

Ένα από τα πιο σημαντικά πλήγματα που έχει δεχθεί μεγάλο μέρος της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου είναι τα συνεχιζόμενα λουκέτα σε υποκαταστήματα τραπεζών ακόμα και σε κεφαλοχωρια που μέχρι πρότινος εξυπηρετούσαν μεγάλο αριθμό πολιτών.

Άγιος Μύρωνας, Ασήμι, Επισκοπή Χερσονήσου και Τυμπάκι έχουν μείνει εδώ και καιρό χωρίς ταχυδρομείο ενώ με τον φόβο να κλείσει το υποκατάστημα βρίσκονται και οι κάτοικοι στον Πύργο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων καθώς ο ένας και μοναδικός υπάλληλος οδεύει προς τη συνταξιοδότηση.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τώρα κλείνουν και υποκαταστήματα τραπεζών χαρακτηριστικό παράδειγμα το καστέλι του δήμου Μινώα Πεδιάδας, για το οποίο αναμένονται οι αποφάσεις στις διοίκησης της τράπεζας, ενώ την ίδια ώρα εκφράζονται και φόβοι ότι θα κλείσει και υποκατάστημα τράπεζας στην Αγία Βαρβάρα του Δημου Γόρτυνας.

Η ζωή των κατοίκων στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου έχει μεγάλες δυσκολίες λόγω της αποψίλωσης των υπηρεσιών πού τους αναγκάζει να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν.

Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια και την αύξηση της αστυφιλίας και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ειδικά στην περιοχή των Αστερουσίων καταγράφηκε το 2021, μείωση 1.000 ατόμων στον πληθυσμό σε σχέση με το 2011 οπότε και έγινε η προηγούμενη απογραφή.

