Ηράκλειο: Ψησταριά έπεσε πάνω του και τον έστειλε στο ΠΑΓΝΗ - "Ζω από τύχη" λέει στο ekriti

Ρεπορτάζ: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Η φράση "είχε Άγιο" στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η μόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τα όσα έζησε ένας Ηρακλειώτης σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου όπου βρέθηκε για μία προσωπική του υπόθεση. Πρόκειται για τον άνδρα που τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά από την ψησταριά που ξαφνικά προσγειώθηκε στον δρόμο λόγω των θυελλωδών νοτιάδων, στην οδό Βιάννου, πολύ κοντά στην πλατεία Κορνάρου.

Όπως περιγράφει αποκλειστικά στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο κ. Αντώνης, όλα έγιναν όταν εκείνος και η σύζυγός του μόλις είχαν κατέβει από το δίκυκλο όχημά τους προκειμένου να μεταβούν σε γραφείο για μία προσωπική τους υπόθεση.

Ξαφνικά, εκεί που ήταν έτοιμος να προχωρήσει, η ψησταριά προσγειώθηκε πάνω του και όπως λέει "είμαι εξαιρετικά τυχερός που έπεσε πάνω στον ώμο μου γιατί αν έπεφτε πέντε πόντους πιο πέρα, τότε θα έπεφτε στο κεφάλι μου και τώρα δεν θα σας μιλούσα".

(Ο τραυματίας που χρειάστηκε να μεταβεί στο ΠΑΓΝΗ. Ευτυχώς την γλίτωσε με ένα δέσιμο του χεριού)

Ο κ. Αντώνης περιγράφει ότι στην αρχή δεν ένιωθε πόνους ωστόσο στη συνέχεια άρχισε να πονάει με αποτέλεσμα να μεταβεί στο ΠΑΓΝΗ το οποίο εφημερεύει και να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραύματός του.

Οι νοτιάδες έχουν προκαλέσει έως τώρα κι άλλα προβλήματα όπως η πτώση τμήματος μπαλκονιού στην οδό Δρακοντοπούλου, οι καθυστερήσεις πτήσεων στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου "Νίκος Καζαντζάκης" και οι πτώσεις δέντρων σε Ηράκλειο και Χανιά ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί όταν γλάστρες έπεσε στον δρόμο στην οδό Ανδρόγεων στο κέντρο.

(Η φωτογραφία με την ψησταριά που προσγειώθηκε στον δρόμο είναι του Λευτέρη Χαραλαμπάκη)

