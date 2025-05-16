Σοβαρά προβλήματα με το νερό σε περιοχές του Ηρακλείου

Με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξομάλυνση της υδροδότησης της πόλης, η ΔΕΥΑΗ έχει ξεκινήσει ήδη την διαδικασία παράκαμψης του αγωγού της Τυλίσου ο οποίος παρουσίασε σοβαρή βλάβη.

Οι εργασίες παράκαμψης απαιτούν τουλάχιστον πέντε ημέρες για την ολοκλήρωση τους.

Καθώς ο αγωγός της Τυλίσου τροφοδοτεί το 40% της πόλης του Ηρακλείου και με δεδομένη τη μη υδροδότηση μέχρι και σήμερα από το φράγμα Αποσελέμη, αναμένονται σοβαρά προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές:

-Μασταμπάς

- Θέρισος

-Ατσαλένιο

-Λόφος Αξιωματικών

-Αγία Αικατερίνη

-Ηλιούπολη

-Πλαστήρα

-Κορώνη Μαγαρά (οδοί Γλαύκου, Μνησικλή, χαμηλά σημεία της Ηρακλή, Ματθαιάκη και κάθετοι δρόμοι)

-Κέντρο εντός των τειχών

-Κατσαμπάς

-Πατέλες

-Πόρος

Η ΔΕΥΑΗ για ακόμα μια φορά απευθύνει έκκληση προς τους Δημότες του Ηρακλείου να είναι πολύ προσεκτικοί στην κατανάλωση νερού η οποία θα πρέπει να περιορίζεται στις άκρως απαραίτητες ανάγκες.

(φωτογραφία από create.vista.com)

