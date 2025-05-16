Σοβαρά προβλήματα με το νερό σε περιοχές του Ηρακλείου

Με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξομάλυνση της υδροδότησης της πόλης, η ΔΕΥΑΗ έχει ξεκινήσει ήδη την διαδικασία παράκαμψης του αγωγού της Τυλίσου ο οποίος παρουσίασε σοβαρή βλάβη.
Οι εργασίες παράκαμψης απαιτούν τουλάχιστον πέντε ημέρες για την ολοκλήρωση τους.
Καθώς ο αγωγός της Τυλίσου τροφοδοτεί το 40% της πόλης του Ηρακλείου και με δεδομένη τη μη υδροδότηση μέχρι και σήμερα από το φράγμα Αποσελέμη, αναμένονται σοβαρά προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές:
-Μασταμπάς
- Θέρισος
-Ατσαλένιο
-Λόφος Αξιωματικών
-Αγία Αικατερίνη
-Ηλιούπολη
-Πλαστήρα
-Κορώνη Μαγαρά (οδοί Γλαύκου, Μνησικλή, χαμηλά σημεία της Ηρακλή, Ματθαιάκη και κάθετοι δρόμοι)
-Κέντρο εντός των τειχών
-Κατσαμπάς
-Πατέλες
-Πόρος
Η ΔΕΥΑΗ για ακόμα μια φορά απευθύνει έκκληση προς τους Δημότες του Ηρακλείου να είναι πολύ προσεκτικοί στην κατανάλωση νερού η οποία θα πρέπει να περιορίζεται στις άκρως απαραίτητες ανάγκες.
