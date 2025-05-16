Κρήτη: Τους συνέλαβαν για παράνομη διακίνηση κρέατος - Κατασχέθηκαν δεκάδες σφάγια

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο Λασίθι, έπειτα από έλεγχο σε ψυγείο - όχημα, κρεοπωλείου, εντοπίζοντας 64 σφάγια προβάτων με πλαστές σφραγίδες.

Τα σφάγια καταστράφηκαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθησαν χθες (15.05.2025) το μεσημέρι στο Λασίθι από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για πλαστογραφία και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες ελέγχους σε Ι.Χ.Φ όχημα- ψυγείο, επιχείρηση (κρεοπωλείο) και ψυκτικό θάλαμο ιδιοκτησίας των ανωτέρω ημεδαπών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

-64- σφάγια αιγοπροβάτων (νωπά και κατεψυγμένα) τα οποία έφεραν πλαστές σφραγίδες και στερούνταν άδεια σφαγής από Αρμόδια Αρχή.

-3- πλαστές σφραγίδες με ενδείξεις Δημόσιας Αρχής

Τα σφάγια εξετάστηκαν από αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και καταστράφηκαν.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

