Κρήτη: Ανησυχούν στο χωριό για την υποχώρηση του εδάφους

Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων στον ορεινό οικισμό του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετραςκαθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται φαινόμενο υποχώρησης του εδάφους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Μανόλη Λαθουράκη, το φαινόμενο αυτό έχει παρουσιαστεί τουλάχιστον εδώ και 15 χρόνια αλλά πριν ήταν σε ηπιότερη μορφή.

Όπως λέει, έχει διαπιστωθεί ότι όλο το ανατολικό μέρος του χωριού αρχίζει και έχει μία υποχώρηση και πως παρά τις επισκέψεις γεωλόγων, δεν έχει υπάρξει οριστική λύση, ενώ το κόστος για την παρακολούθηση του φαινομένου, όπως προτάθηκε από μεγάλα γραφεία, ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με το Ράδιο Λασίθι, έχει γίνει επαφή με τον Καθηγητή Γεωολογίας και Πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμη Λέκκα προκειμένου να επισκεφθεί την περιοχή και όπως όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι, ο καθηγητής θα βρεθεί στην περιοχή την ερχόμενη εβδομάδα.

(Το φαινόμενο της υποχώρησης του εδάφους σε προγενέστερο χρόνο - Φωτογραφία από το Ράδιο Λασίθι)

Όπως σημειώνει ο κ. Λαθουράκης, αυτό που εκτιμάται, αν και μένει να επιβεβαιωθεί και επιστημονικά, είναι ότι «υπάρχουν υπόγεια νερά τα οποια μειώνονται με συνέπεια να κατεβαίνει το έδαφος και να ολισθαίνει και προς τα κάτω».

Τί γίνεται στις Βούτες

Την ίδια ώρα και όπως έγινε γνωστό, το γεωλογικό φαινόμενο με τις ρηγματώσεις στις Βούτες έχει σταματήσει να εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες και κάπως έτσι η ανησυχία των κατοίκων έχει κοπάσει.

Μάλιστα την Πέμπτη έγινε λεπτομερής αποτύπωση της γεωμορφολογίας της περιοχής μαζί μετά πρανή, διαδικασία που υποδείχθηκε από τους γεωλόγους, με στόχο να αναδειχθεί και να καταγραφεί στο σύνολό του το γεωλογικό φαινόμενο, των ρηγματώσεων που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα.

