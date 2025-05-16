ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 11:45
Κρήτη: Καλλιέργησαν ντομάτα σε θερμοκήπιο χωρίς φυτοφάρμακα - Παρουσιάζουν την έρευνα
clock 09:27 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τα αποτελέσματα εφαρμογής επιστημονικών δεδομένων για την αντιμετώπιση εχθρών σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας θα παρουσιαστούν κατά την Ημέρα Αγρού της δράσης "Καινοτόμος Φυτοπροστασία" που πραγματοποιείται σήμερα στις 15:00 σε θερμοκήπιο της Ιεράπετρας, από το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ.

Η ‘Ημέρα Αγρού’ έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων και για να συμμετέχετε θα πρέπει να εκδηλώστε  ενδιαφέρον συμμετοχής στην παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/ccP6v5tdazpP4DZm9

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Στην συνέχεια, μέλη  του εργαστήριου  Εντομολογίας  θα έρθουν σε επαφή μαζί σας  για τις λεπτομερές σχετικά το σημείο συνάντησης που θα λάβει χώρα η Εκδήλωση ‘Ημέρα Αγρού’.

H ενημερωτική εκδήλωση ‘Ημέρα Αγρού Ιεράπετρα 2025 ’ υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερικό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.

Ροδιτάκης Εμμανουήλ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Εμβληματικής δράσης ‘Καινοτόμος Φυτοπροστασία’.

