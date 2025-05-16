Κρήτη: Τους συνέλαβαν επειδή ξερίζωσαν φυτά και φύτεψαν νέα στη χερσαία ζώνη

Δύο άτομα 57 και 67 ετών συνέλαβαν στη Σητεία τα στελέχη του Λιμεναρχείου για φθορά ξένης περιουσίας.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το απόγευμα της Πέμπτης (15/5) στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Σητείας προέβησαν στη σύλληψη δύο Ελλήνων ηλικίας 57 και 67 ετών, για παράβαση των άρθρων 378 (Φθορά ξένης περιουσίας), 331 (Αυτοδικία) και 45 (Συναυτουργία ) του Π.Κ..

Συγκεκριμένα τα δύο άτομα συνελήφθησαν καθώς προέβησαν σε εκρίζωση δέντρων από δημόσιο χώρο και στη φύτευση νέων δέντρων στα παρτέρια του δήμου, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σητείας.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σητείας.

