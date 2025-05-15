Ηράκλειο: «Σαφάρι» κλήσεων στους πεζόδρομους για παράνομη στάθμευση

«Βροχή» πέφτουν οι κλήσεις στους πεζόδρομους της πόλης όπου εντατικά συνεργεία της Δημοτικής Αστυνομίας κάνουν ελέγχους και διαπιστώνεται πλήθος παραβάσεων. Όπως προκύπτει από τους ελέγχους, το πρόβλημα με τα σταθμευμένα οχήματα στους πεζόδρομους αλλά και με την ανεξέλεγκτη κίνηση των οχημάτων έχει εκτοξευθεί στα ύψη, με αποτέλεσμα να μοιράζονται δεκάδες κλήσεις. Όπως είναι γνωστό, εάν ένα όχημα εντοπιστεί να κινείται σε πεζόδρομο το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει κοστίζει 100 ευρώ, ενώ στα σταθμευμένα οχήματα η κλήση που χρεώνεται αντιστοιχεί στα 40 ευρώ.

Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλης Χαιρέτης τονίζει ότι δυστυχώς το πρόβλημα με την παράνομη κίνηση οχημάτων στους πεζόδρομους είναι οξύτατο, και δεν αφορά μόνο όσους επιλέγουν με αυτό τον τρόπο να φτάσουν γρηγορότερα στον προορισμό τους αλλά και την τροφοδοσία των καταστημάτων που εξελίσσεται κυριολεκτικά εκτός ορίων αφού το ωράριο που έχει οριστεί δεν εφαρμόζεται. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να επικρατεί μια κατάσταση απαράδεκτοι αφού οι πεζόδρομοι μετατρέπονται σε δημόσιο πάρκινγκ.

Ο αντιδήμαρχος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να σεβαστούν τους πεζόδρομους και να μη σταθμεύουν εκεί, όπως επίσης και τα καταστήματα να φροντίσουν η τροφοδοσία να γίνεται εμπρόθεσμα και να μην καταλαμβάνονται ανεξέλεγκτα οι πεζόδρομοι όλη τη μέρα. Ο κ. Χαιρέτης τονίζει ότι στις προθέσεις του είναι οι έλεγχοι να εντατικοποιηθούν και μέσα από μικτά κλιμάκια με την τουριστική αστυνομία γι αυτό και οι πολίτες θα πρέπει να είναι



ενήμεροι.

Ο ίδιος τονίζει ότι είναι αδιανόητο καθημερινά να δημιουργείται τέτοια πίεση στους πεζόδρομους με την παράνομη στάθμευση με δεδομένο και το γεγονός ότι πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα τουριστική σεζόν και ο πληθυσμός της πόλης λόγω των επισκεπτών πολλαπλασιάζεται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εφιαλτικές καταστάσεις στο κέντρο της πόλης που δεν μπορεί να είναι αποδεκτές. Ο ίδιος προτρέπει για άλλη μια φορά τους πολίτες να χρησιμοποιούν τις χωρίς εισιτήριο γραμμές των λεωφορείων για να προσεγγίζουν το κέντρο.

