Φράγμα Αποσελέμη: Αγανάκτηση για το νερό που χάνεται στη θάλασσα - Τι απαντά στο Ράδιο Κρήτη ο ΟΑΚ

Την οργή της τοπικής κοινωνίας αλλά και της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου έχει προκαλέσει απόρριψη μεγάλης ποσότητας νερού στη θάλασσα μέσω του ποταμού στην Ανάληψη.

Όπως διαπίστωσε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης που είδε από κοντά την εικόνα από τις τεράστιες ποσότητες νερού στα εκβολές του ποταμού Αποσελέμη και στα Αγριανά, το νερό κατεβαίνει με ορμή προς τη θάλασσα και μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη έκανε λόγο για πάνω από 100.000 κυβικά που έχουν μέχρι στιγμής χαθεί από το φράγμα.

Η συνεχής τροφοδοσία του ποταμού Αποσελέμη, δήλωσε ο Δήμαρχος,από την οικολογική παροχή, ανέβασε τη στάθμη του νερού, το οποίο απλώθηκε σε μεγάλη έκταση πάνω στο δέλτα του ποταμού και μάλιστα μερικά μόνο μέτρα υπολείπονταν ώστε το γλυκό νερό να ενωθεί με το θαλασσινό νερό.

Είναι αδιανόητο, πρόσθεσε, ένα τέτοιο ακριβό και σύγχρονο έργο να μην έχει τη δυνατότητα αυξομείωσης της παραγόμενης επεξεργασμένης ποσότητας νερού, ελεγχόμενης και τμηματικής εκκένωσης των δικτύων, όταν προκύψουν ζημιές. «Η μονάδα άμεσα, πρέπει να στελεχωθεί με το αναγκαίο αριθμητικά προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που απαιτούνται, ώστε να είναι διασφαλισμένη η ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου ανέφερε ότι είναι αποφασισμένος να επισκεφθεί τον αρμόδιο υπουργό και να ζητήσει ο Δήμος να συμμετέχει στη διοίκηση διαχείρισης του φράγματος καθώς λειτουργεί στα όρια του Δήμου που πρέπει να έχει λόγο ενώ πρότεινε να κατασκευαστεί ένα ενιαίος αγωγός νερού για όλη τη Κρήτη ως παράλληλο έργο με την κατασκευή του ΒΟΑΚ.

Επίσης πρόσθεσε ότι εάν στο Οροπέδιο Λασιθίου είχαν συντηρηθεί τα έργα οι μεγάλες ποσότητες νερού που είχαν συγκεντρωθεί στον κάμπο και προκάλεσαν καταστροφές στην παραγωγή θα μπορούσαν να είχαν διοχετευθεί το φράγμα. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και ο πρόεδρος του ΟΑΚ Θοδωρής Νίνος εξήγησε τι έχει συμβεί και γιατί απορρίφθηκαν οι ποσότητες νερού που τις προσδιόρισε σε 75 με 80.000 κυβικά.

Ο κ. Νίνος τόνισε ότι επειδή είχε σταματήσει η διάθεση του νερού από το φράγμα το Μάρτιο λόγω ζημιάς στην λειτουργία της οζόνωσης και στη συνέχεια σε συμφωνία με τις ΔΕΥΑ που υδρεύονται να γίνει συντήρηση του διυλιστηρίου. Στη συνέχεια οι ζημιές στους αγωγούς στο Χουμεριάκο και Κοκκίνη Χάνι είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να παραμένουν στις δεξαμενές προς διύλιση.

Το νερό, συνέχισε, κατά την είσοδό του στο διυλιστήριο διαπιστώθηκε ότι περιείχε μεγάλες ποσότητες μαγγανίου που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια στο 1800 ενώ το όριο είναι 50. Αποφασίστηκε λοιπόν να αδειάσουν οι δεξαμενές και οι αγωγοί για να καθαρίσουν και να ξεκινήσει η διαδικασία με νέες ποσότητες νερού και να γίνει εκτόνωση του αγωγού. Ο κ. Νίνος είπε επίσης από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει να υδροδοτείται από το φράγμα Αποσελέμη ο Δήμος Χερσονήσου και αύριο η ΔΕΥΑΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αντιδρούν οι επαγγελματίες ταξί στην μετακίνηση της πιάτσας από την πλατεία 18 Άγγλων

Αυξημένη η επιβατική κίνηση τον Απρίλιο - Χιλιάδες τουρίστες στο Ηράκλειο