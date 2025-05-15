Ηράκλειο: Αντιδρούν οι επαγγελματίες ταξί στην μετακίνηση της πιάτσας από την πλατεία 18 Άγγλων

Την επανεξέταση της απόφασης για μετακίνηση της πιάτσας ταξί από την πλατεία 18 Αγγλων, ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για πιέσεις που δέχεται ο δήμος από δημοσιογραφικούς και επιχειρηματικούς κύκλους και υπογραμμίζεται ότι αν εφαρμοστεί η απόφαση αυτό θα μεταφραστεί σε μείωση του τζίρου των ταξί, αύξηση της άγρας πελατών και δυσκολία στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Η ανακοίνωση:

"Ως Διοίκηση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Δήμου να μετακινήσει την υφιστάμενη πιάτσα ταξί που βρίσκεται στη πλατεία 18 Άγγλων. Παρακολουθούμε τις πιέσεις που δέχεται, ο δήμος, από δημοσιογραφικούς και επιχειρηματικούς κύκλους που όμως όπως διαφαίνεται δεν έχουν ιδέα για τις ανάγκες της πόλης, των δημοτών, των επισκεπτών και ακόμα και των ίδιων των περιπατητών της περιοχής, καθώς και της ουσίας του προβλήματος της συγκέντρωσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης που δημιουργείται στο σημείο.

Η συγκεκριμένη παρουσία των ΤΑΞΙ στη Πλατεία 18 Άγγλων, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο, για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών της πόλης, των δημοτών και των επισκεπτών. Η παρουσία των ΤΑΞΙ στο σημείο έχουν καταστεί ένα ζωτικής σημασίας σημείο για την εύρυθμη λειτουργία των ταξί της πόλης μας και την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών και τουριστών. Η παρουσία των ΤΑΞΙ στη Πλατεία 18 Άγγλων, εξασφαλίζει τα εξής στοιχεία:

1. Άμεση πρόσβαση για δημότες, τουρίστες και επισκέπτες: Βρίσκεται σε κομβικό σημείο με μεγάλη συγκέντρωση τουριστικής κίνησης, και γενικώς μεγάλης επισκεψιμότητας , καθώς και διερχόμενου κοινού. Παρέχει ακριβώς την αμεσότητα και την διευκόλυνση πρόσβασης προς όλους τους πολίτες, όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά και σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και δυσκολία μετακίνησης, που θέλουν να απολαύσουν το συγκεκριμένο σημείο, χωρίς περιορισμούς και εμπόδια .

2. Ευκολία για τους πεζούς: Προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση σε όσους κινούνται πεζή στην περιοχή, χωρίς να χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, έχοντας ορατότητα και γνώση της θέσης της πιάτσας.

3. Φυσική εποπτεία και αποτροπή άγρας πελατών: Η συγκέντρωση των ταξί σε ένα οριοθετημένο σημείο διευκολύνει την αυτο-εποπτεία μεταξύ των οδηγών και αποθαρρύνει φαινόμενα άγρας πελατών και υποκλοπής.

Η οριοθετημένη πιάτσα επί της οδού Μητσοτάκη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονάχα ως συμπληρωματική πιάτσα, και αυτό είναι αδιανόητο για εμάς, ότι δεν το κατανοούν ορισμένοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κενά ζήτησης σε ταξί που δημιουργούνται επί της πλατείας 18 Άγγλων.

Επ’ουδενί όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κύρια πιάτσα, διότι δεν θα μπορεί ούτε καν στο ελάχιστο να εκπληρώσει το σκοπό του επαγγέλματος μας, της δημόσιας επιβατικής χρήσης των οχημάτων μας, με ότι αυτό συνεπάγεται. Οχήματα που η πολιτεία, και πρωτίστως ο δήμος Ηρακλείου οφείλει αυτοβούλως να φροντίζει και να διευκολύνει τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί να εξυπηρετούν τους δημότες, με αμεσότητα και ευκολία και με το λιγότερο κόστος.

Η προτεινόμενη μετακίνηση της θέσης αναμονής του πρώτου ΤΑΞΙ, σε μια θέση περίπου 100 μέτρα απομακρυσμένη από το σημείο κύριας ροής, χωρίς ορατότητα, χωρίς δυνατότητα εύρεσης από τους επισκέπτες, δείχνει ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να αντιληφθεί τη σημαντικότητα και το ρόλο λειτουργίας του ΕΔΧ ΤΑΞΙ, και αυτό μας προβληματίζει σαν κλάδος καθώς και μας θλίβει ιδιαίτερα.

Τονίζουμε ότι η απρόσμενη μετατόπιση της πρώτης θέσης αναμονής του ταξί, θα έχει τις εξής σοβαρές αρνητικές συνέπειες:

✓ Σημαντική πτώση του τζίρου των ταξί: Η μειωμένη ορατότητα και η δυσκολότερη πρόσβαση θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε δραστική μείωση της επιβατικής κίνησης και των εσόδων των επαγγελματιών ταξί.

✓ Αύξηση της άγρας πελατών και της υποκλοπής: Η απομάκρυνση από ένα κεντρικό και ευκόλως ελεγχόμενο σημείο θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση των φαινομένων άγρας πελατών και υποκλοπής, καθώς δεν θα υπάρχει η φυσική παρουσία και η εποπτεία των υπόλοιπων οδηγών.

✓ Δυσκολία και Αποτροπή στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών: Η απομακρυσμένη θέση θα καταστήσει δυσκολότερη την εύρεση ταξί από όσους κινούνται στην κεντρική περιοχή, επηρεάζοντας αρνητικά την εικόνα της πόλης μας προς τους επισκέπτες.

Για τους παραπάνω σοβαρούς λόγους, και με πλήρη σεβασμό προς τις αρμοδιότητες του Δήμου, αιτούμαστε την επανεξέταση της απόφασης μετακίνησης της πιάτσας ταξί από τον κυκλικό κόμβο και την εκ νέου διεξαγωγή έρευνας εξεύρεσης ενός σημείου εξυπηρέτησης που θα έχει άμεση πρόσβαση στους επισκέπτες, δημότες, στη πλατεία 18 Άγγλων.

Οφείλουμε να συζητήσουμε πιθανές εναλλακτικές λύσεις ή να διαμορφώσουμε και επανακαθορίσουνε τις υπάρχουσες, έτσι ώστε να διασφαλίζουν τόσο την εύρυθμη λειτουργία των ταξί όσο και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης μας.

Γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή της επικείμενης ανάπλασης στο συγκεκριμένο σημείο και κατάργησης του κυκλικού κόμβου, με διαμόρφωση πιάτσας ταξί, ναι μεν λύνει μελλοντικά το πρόβλημα, όμως επίσης γνωρίζουμε ότι η προβλεπόμενη διαμόρφωση θα καθυστερήσει σημαντικά, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για εξεύρεση άμεσης λύσης στο παρόν, ιδιαίτερα ενώ ήδη βρισκόμαστε στην έναρξη της σεζόν.

Σαν συνδικαλιστικός φορέας των ΤΑΞΙ, οφείλουμε να προασπίσουμε το επάγγελμά μας, που διαδοχικά, εδώ και χρόνια, δέχεται το ένα πλήγμα μετά το άλλο, από νόμους μέχρι κατάργηση σε πιάτσες και μεταφορά τους, βάζοντας συνεχώς σε κίνδυνο της βιωσιμότητα του επαγγέλματος μας στη πόλη του Ηρακλείου. Σας αναφέρουμε ειλικρινά ότι η αγανάκτηση μας έχει φτάσει στα όρια της.

Ελπίζουμε στην κατανόηση και τη θετική ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτημά μας, προς όφελος των επαγγελματιών ταξί και της ευρύτερης κοινωνίας του Ηρακλείου".

