Κρήτη: Έρχονται μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης και νοτιάδες!

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έντονες μεταβολές της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από τη Μεσόγειο, αναμένεται να προκαλέσουν πρόσκαιρο, αλλά σημαντικό, επεισόδιο μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 15/05.

Αιτία αυτών των μεταβολών της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας θα είναι η κίνηση βαρομετρικού χαμηλού από τον κόλπο της Σύρτης προς τη Μαύρη Θάλασσα και την Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, οι άνεμοι νότιων έως νοτιοανατολικών διευθύνσεων που θα προηγηθούν του βαρομετρικού χαμηλού, καθώς αυτό θα προσεγγίσει τη χώρα μας, θα μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες Αφρικανικής σκόνης, με κορύφωση την Παρασκευή 16/05.

Αντίθετα, οι άνεμοι δυτικών έως βορειοδυτικών διευθύνσεων που θα ακολουθήσουν του βαρομετρικού χαμηλού, καθώς αυτό θα απομακρύνεται από τη χώρα μας, θα εκτοπίσουν την Αφρικανική σκόνη προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν από το σύστημα DUST/METEO παρουσιάζονται:

Η διασπορά της σκόνης στην ατμόσφαιρα και οι άνεμοι τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 15/05.

Η διασπορά της σκόνης στην ατμόσφαιρα και οι άνεμοι τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 16/05.

