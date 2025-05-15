Αυξημένη η επιβατική κίνηση τον Απρίλιο - Χιλιάδες τουρίστες στο Ηράκλειο

Με το Καθολικό και το Ορθόδοξο Πάσχα να συμπίπτουν φέτος τον Απρίλιο, η θερινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα σε όλη τη χώρα, με τους κύριους προορισμούς να “παίρνουν τη μερίδα του λέοντος” στους ξένους τουρίστες και με μόνιμο πρωταγωνιστή το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Αν και τα στοιχεία για τις καθαρές αφίξεις των τουριστών από το εξωτερικό δεν είναι ακόμη απολύτως ξεκάθαρα, υπολογίζεται ότι την Ελλάδα επισκέφτηκαν για τις διακοπές τους το μήνα που μας πέρασε περίπου 1,8 εκατ. ξένοι επισκέπτες. Τα στοιχεία του αεροδρομίου της Αθήνας δείχνουν ότι η συνολική επιβατική κίνηση κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2025 ανήλθε σε 2,71 εκατ., αυξημένη κατά 9% σε σύγκριση με το 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2024 κατά 6,6% και 10% αντίστοιχα. Στο Ελ. Βενιζέλος, ήρθαν περίπου ένα εκατομμύριο ταξιδιώτες από το εξωτερικό.

Στο Ηράκλειο οι αφίξεις από το εξωτερικό τον Απρίλιο ανήλθαν λίγο πάνω από 250.000, αυξημένες κατά 21,74% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, λόγω των εορτών του Πάσχα.

Στα αεροδρόμια της Fraport, η συνολική επιβατική κίνηση του Απριλίου, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενοι, ανήλθε σε 1,75 εκατ., αυξημένη κατά 4,9% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024. Η κίνηση από το εξωτερικό στα 14 αεροδρόμια ήταν 1,14 εκατ. επιβάτες. Οι καθαρές αφίξεις από το εξωτερικό φέτος τον Απρίλιο ανήλθαν σε 647.000. Από αυτούς οι Βρετανοί και οι Γερμανοί τουρίστες κάλυψαν περίπου 300.000 θέσεις, ενώ τρίτη αγορά εισερχόμενων τουριστών ήταν οι Γάλλοι και ακολούθησαν οι Ολλανδοί και οι Πολωνοί.

Κερδισμένοι και χαμένοι

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης κατέγραψε σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης σε σχέση με πέρυσι, που ανήλθε σε 8,1%. Οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 225.000, με πρώτη αγορά τη Γερμανία.

Σημαντική αύξηση και στη Ρόδο, με τη συνολική κίνηση να είναι αυξημένη κατά 12%. Οι αφίξεις ξένων τουριστών στο νησί τον Απρίλιο ανήλθαν σε 172.000, με πρώτη αγορά τη Βρετανική με 62.000 επισκέπτες. Στην Κέρκυρα η συνολική κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού το μήνα που μας πέρασε αυξήθηκε κατά 4,9%, ενώ οι αφίξεις ξένων τουριστών στο νησί ανήλθαν σε περίπου 80.000.

Η Σαντορίνη συνεχίζει να εμφανίζει μείωση, με τη συνολική κίνηση από το εξωτερικό να ανέρχεται σε 30,4%, και 23.000 αφίξεις, σε σχέση με τον Απρίλιο πέρυσι. Μείωση κατέγραψε και η Σκιάθος και η Μύκονος από το εξωτερικό και συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2024, όμως μιλάμε για μικρούς αριθμούς.

