ΕΟΦ: Ανακαλεί γνωστό παιδικό σαμπουάν

Ο ΕΟΦ ανακάλεσε παρτίδα του παιδικού σαμπουάν «JOHNSON’S Shiny Drops Kids» των 500 ml.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχουν ίχνη αρώματος τα οποία δεν αναγράφονται στην ετικέτα του σαμπουάν και δεν υπάρχει τεκμηρίωση σχετικά με τους όρους «υποαλλεργικό» και «χωρίς δάκρυα».

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

«Την ανάκληση της παρτίδας 0455Ρ του Καλλυντικού προϊόντος JOHNSON’S Shiny Drops Kids Shampoo 500ml λόγω του ότι εντοπίστηκε απόκλιση κατά τον έλεγχο της παραγωγής, της εν λόγω παρτίδας. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ίχνη αρώματος εκτός της λίστας συστατικών του προϊόντος, που θα καθιστούσαν τους όρους ''υποαλλεργικό'' και ''χωρίς δάκρυα'' χωρίς τεκμηρίωση.

Η εταιρεία Johnson & Johnson Hellas ως Υπεύθυνος Κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».

