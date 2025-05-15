Κρήτη: Περιπέτεια για γυναίκα στο φαράγγι - Την παρέλαβαν οι πυροσβέστες

Περιπέτεια έζησε σήμερα μία γυναίκα που έκανε πεζοπορία σε φαράγγι στην Κρήτη.

Πρόκειται για μία 72χρονη η οποία έχασε την ισορροπία ενώ πεζοπορούσε στο φαράγγι της Ίμβρου στα Χανιά με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί.

Επί τόπου, αφού ενημερώθηκαν, βρέθηκαν πυροσβέστες αλλά στελέχη της 19ης ΕΜΟΔΕ Χανίων και μετέφεραν την τραυματία στην είσοδο του φαραγγιού από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

