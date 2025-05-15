Κρήτη: Αναμόρφωση του ΕΣΥ βλέπει ο Πρωθυπουργός, την πλήρη διάλυση ζουν οι πολίτες

Στην δραστική αναμόρφωση του ΕΣΥ, χαρακτηρίζοντας την μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες της κυβέρνησης αναφέρθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται αν ο πρωθυπουργός ζει σε ένα άλλο κόσμο από αυτόν που ζουν οι πολίτες.

Οι κάτοικοι της Κρήτης βιώνουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, τα οποία έχουν την βάση τους στην δραματική υποστελέχωση.

Ο πρωθυπουργός είπε, μεταξύ άλλων, ότι ξεκινάει η εφαρμογή νέων συστημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση στα Επείγοντα, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στις ιδιωτικές κλινικές, τα όποια έχουν σταματήσει να θυμίσουμε σε πολλές κλινικές νοσοκομείων γιατί είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι, η αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς.

Το θέμα είναι με τι όρους θα γίνει αυτή αξιολόγηση, με τόσο μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η αδυναμία της Π.Φ.Υ. να ανταποκριθεί στον ρόλο της και η συγκέντρωση του κόσμου στα νοσοκομεία, οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Έτσι, στα Τακτικά Ιατρεία, οι αναμονές είναι πολύμηνες και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων είναι πολύωρες.

Στο ΠΑΓΝΗ, για παράδειγμα, καταγράφηκαν 8.388 περισσότεροι ασθενείς στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία το 2024 σε σχέση με το 2023.

Από τα Κέντρα Υγείας της Κρήτης λείπουν 500 γιατροί πολλοί βασικών ειδικοτήτων και στα περισσότερα δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν ούτες απλές εξετάσεις αίματος που αναγκαστικά καταλήγουν στα εργαστήρια των νοσοκομείων.

Την ίδια ώρα οι ιδιωτικές δαπάνες εκτοξεύονται. Πάνω από το 39% των συνολικών δαπανών για την υγεία προέρχονται από την ιδιωτική χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Και εκεί που η δημόσια υγεία αποτυγχάνει, ο ιδιωτικός τομέας θριαμβεύει.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι περιοχές των Μοιρών και της Ιεράπετρας, όπου άνοιξαν υπερσύγχρονα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα.

Αντίθετα οι χιλιάδες κάτοικοι των τουριστικών αυτών περιοχών με τις μεγάλες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας, ακόμη περιμένουν από την 7η ΥΠΕ Κρήτης και το υπουργείο Υγείας την ανέγερση και λειτουργία του Πρότυπου Κέντρου Υγείας Μοιρών και του Πολυδύναμου Ιατρείου Μακρύ Γιαλού, που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στην Αττάλεια ο Γεραπετρίτης για τη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ

Τραυματίστηκε τουρίστας στο φαράγγι της Σαμαριάς - Κύλησε πέτρα και τον χτύπησε στο κεφάλι