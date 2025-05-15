Στην Αττάλεια ο Γεραπετρίτης για τη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συμμετέχει στην άτυπη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Σήμερα Πέμπτη, 15 Μαΐου, ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος σε άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με κύριο αντικείμενο την προετοιμασία της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη (24-25 Ιουνίου 2025), με έμφαση στις αμυντικές δαπάνες, την ενίσχυση της συνδρομής προς την Ουκρανία, καθώς και τη συνεργασία της Συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους του Ινδο-Ειρηνικού.

