ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 14:01
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στην Αττάλεια ο Γεραπετρίτης για τη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ
Γεραπετρίτης
clock 13:19 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συμμετέχει στην άτυπη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Σήμερα Πέμπτη, 15 Μαΐου, ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος σε άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με κύριο αντικείμενο την προετοιμασία της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη (24-25 Ιουνίου 2025), με έμφαση στις αμυντικές δαπάνες, την ενίσχυση της συνδρομής προς την Ουκρανία, καθώς και τη συνεργασία της Συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους του Ινδο-Ειρηνικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Άλιμος: Βρέφος τριών μηνών βρέθηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων - Η στιγμή που αστυνομικός βρίσκει το μωρό

Νομική Σχολή: Εικόνες ντροπής από το εσωτερικό του κυλικείου (βιντεο)

Πόλεμος την Ουκρανία: Χωρίς Πούτιν και Τραμπ οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Γεραπετρίτης Νατο αττάλεια υπουργοί εξωτερικών ΝΑΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis