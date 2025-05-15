Τραυματίστηκε τουρίστας στο φαράγγι της Σαμαριάς - Κύλησε πέτρα και τον χτύπησε στο κεφάλι

Με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων Γάλλος τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε από πτώση πέτρας στο φαράγγι της Σαμαριάς σήμερα το πρωί (15.05). Πρόκειται για περιπατητικό επισκέπτη που διένυε το φαράγγι, όταν κύλησε πέτρα από τα πρανή και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το ΕΚΑΒ, ο τουρίστας είναι σε καλή κατάσταση, λειτουργικός και μπορεί και περπατά. Θα χρειαστούν κάποια ράμματα, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο Ξυλόσκαλο, όπου είναι η είσοδος του φαραγγιού και παρέλαβε τον Γάλλο για την μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Στο φαράγγι της Σαμαριάς είχαν γίνει χθες οι απαραίτητοι έλεγχοι μετά και τον προχθεσινό σεισμό, ο οποίος είχε γίνει αισθητός σε όλη την Κρήτη. Σήμερα άνοιξε κανονικά ως διαδρομή και συνεχίζεται η λειτουργία του.

