Αυγενική: «Ναρκοπέδιο» η πλατεία – Θάνατος γυναίκας η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Δεν περιγράφεται η κατάντια της εγκατάλειψης της κεντρικής πλατείας της Αυγενικής, που αποτελεί σημείο αναφοράς του χωριού και παρά το γεγονός ότι είναι ο πιο κομβικός κοινόχρηστος χώρος της περιοχής, βρίσκεται σε μια απαράδεκτη κατάσταση, που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων.

Ωστόσο, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στην περιοχή ήταν το περιστατικό με μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία σκόνταψε και έπεσε στην πλατεία, έσπασε το ισχίο της, νοσηλεύτηκε και μετά από επιπλοκές που ακολούθησαν, έχασε τη ζωή της. «Είμαστε συγκλονισμένοι από το περιστατικό», τονίζει με δηλώσεις του στην «Πατρίς» ο πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αυγενικής, κ. Γιάννης Δερμιτζάκης, ο οποίος σημειώνει ότι δυστυχώς τα ατυχήματα στην πλατεία είναι κομμάτι της καθημερινότητας και δεν αφορούν μόνο ηλικιωμένους αλλά όλους τους κατοίκους και βέβαια τα μικρά παιδιά.

Ο ίδιος σημειώνει ότι σε όλο το μήκος της πλατείας, οι πλάκες έχουν θρυμματιστεί, σε άλλα σημεία έχουν φουσκώσει και σχηματίζουν λόφο πάνω από το έδαφος, αλλού ο κυβόλιθος έχει ξεκολλήσει… Προφανώς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό αλλά κυρίως χρηστικό, διότι η πλατεία με την μακροχρόνια εγκατάλειψή της έχει μετατραπεί σε ναρκοπέδιο προβλημάτων. Και το χειρότερο από όλα -όπως εξηγεί- είναι ότι δυστυχώς η εικόνα αυτή διαιωνίζεται χρόνια τώρα, και παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις μας δεν έχει υπάρξει ένα σχέδιο αποκατάστασης.

Ο κ. Δερμιτζάκης τονίζει ότι ο ίδιος αναγκάζεται στα σημεία από τα οποία έχουν αποκολληθεί οι κυβόλιθοι να τα γεμίζει με τσιμέντο, ωστόσο αυτό το «ράβε-ξήλωνε» δεν αποτελεί λύση. Ο ίδιος τονίζει ότι όλα τα ζητήματα αυτά τέθηκαν και προεκλογικά στη σημερινή Δημοτική Αρχή και στην τελευταία συνάντηση που έγινε με το δήμαρχο το Σεπτέμβριο. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Κοινότητας, μετά από σχετική συνεννόηση με το δήμαρχο, απέκτησε ένα τοπογραφικό της πλατείας το οποίο και παρέδωσε στην τεχνική υπηρεσία.

Ο κ. Δερμιτζάκης συγκλονισμένος από το νέο περιστατικό που έγινε με την άτυχη γυναίκα, επικοινώνησε με την τεχνική υπηρεσία και είχε συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Γ. Σισαμάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί με το όλο θέμα για να γίνει αποκατάσταση.

Όπως εξηγεί ο κ. Δερμιτζάκης, το ζητούμενο για την τοπική κοινωνία δεν είναι απλώς να υπάρξει μια πρόχειρη αντιμετώπιση. Ακριβώς επειδή πρόκειται για την κεντρική πλατεία του χωριού, θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο συνολικής ανάπλασης ώστε η Αυγενική να αποκτήσει επιτέλους ένα κοινόχρηστο χώρο αντάξιό της, ασφαλή, αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένο.

Παράλληλα, σημειώνει ότι είναι κρίσιμο ζητούμενο η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί και με την ενδοχώρα του Ηρακλείου που αντιμετωπίζει επίσης σημαντικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να λυθούν αποτελεσματικά και να τύχει της προσοχής που έχει ανάγκη για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των τοπικών κοινωνιών.

